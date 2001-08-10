Жители Лиственничного готовят свои дома к приему газа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска совместно с волонтерами Центра молодежных инициатив продолжают информационные рейды по частным домовладениям городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жителям Лиственничного напомнили о технической возможности подключения домов в рамках трехстороннего соглашения, позволяющего минимизировать затраты на догазификацию. Многие из проживающих в данном районе уже подготовили свои дома к приему газа и сейчас ожидают завершения строительства отводов от уличной газораспределительной сети к домам.

- Мы уже оборудовали котельную, систему отопления, проложены трубы по нашему участку. У нас от газа будет отопление и горячая вода. Мы сразу решили газифицировать дом еще на этапе строительства. По опыту родственников знаем, что отапливаться углем - это неудобно, уголь нужно постоянно привозить, закидывать. Газ - это удобно и экологично, пришел нажал кнопку и все, никакого дыма, копоти, и затраты в разы меньше, - отметила житель планировочного района Лиственничное Дарья Сиркина.

Как отмечают в администрации Южно-Сахалинска, муниципалитет реализует беспрецедентный объем мер компенсаций на догазификацию населения.

Первый механизм - это возмещение затрат на расходы, связанные со строительством сети газопотребления на земельном участке, выплаты производятся за счет бюджетных средств при поддержке Правительства Сахалинской области. Напомним, сумма компенсационных выплат для всех категорий граждан, проживающих в ИЖС на территории города, составляет - 152171 рубля на дом. Не подлежат компенсации затраты на нежилые помещения бани, теплицы, гаражи, гостевые дома и т.д., а также установку второго и последующего комплектов оборудования, а также на внутридомовое оборудование - за исключением льготных категорий граждан. Так, ветераны ВОВ, пенсионеры (женщины 55 лет, мужчины 60 лет) инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов и детей, потерявших кормильца, дополнительно могут возместить затраты на оборудование - газовый котел, плита, счетчик, система контроля загазованности - в размере не более 50 тыс.руб.

Для получения компенсационных выплат на возмещение затрат по газификации частного жилого дома, после выполнения всех подготовительных работ необходимо обратиться в Департамент городского хозяйства по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64-А, 1 этаж, каб.113/110. Телефон для справок: 300-584, доб. 6,7. Запись на прием: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00 час.

Второй механизм - подготовка домовладения к приему газа в рамках заключения трех стороннего Соглашения. По заявлению гражданина за счет средств бюджета городского округа администрация города производит оплату компенсационных выплат подрядной организации за выполненные работы по подготовке жилых помещений к приему природного газа к газораспределительной сети, также в размере не превышающем 152171 рублей. Таким образом жителям изначально не нужно вкладывать собственные средства в значительном количестве, а потом их компенсировать. Как уточняют в отделе газификации и энергоэффективности при таком варианте затраты на газификации в среднем могут достигать 29 тысяч рублей - именно столько личных денег потребуется жителям. Подробнее о механизме трехстороннего Соглашения можно узнать у специалистов Департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска по телефону 300-584, доб. 1, 4, 6, 7.

- Газификация - это серьезно, нужен проект на обустройство подземных коммуникаций, трубопровода, это все согласовывается, поэтому я советую не затягивать с оформлением документов, - поделился опытом житель планировочного района Лиственничное Дмитрий Цой. - В зимний период на отопление электричеством уходит порядка 30 тысяч в месяц, газом - отапливаться будет в десятки раз дешевле.

Напомним, газификация городского округа - приоритетное направление работы администрации города и мэра Сергея Надсадина. Масштабная задача по газификации всех муниципалитетов до 2025 года с целью сделать жизнь островитян более комфортной, экологически безопасной и экономичной поставлена Правительством Сахалинской области и находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение".