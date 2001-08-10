Почти 150 молодых специалистов в Сахалинской области получили финансовую помощь с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поддержка оказывается профессионалам, которые трудятся в сферах образования, культуры, социальной поддержки, здравоохранения, сельского хозяйства и ветеринарии. Для специалистов с высшим образованием размер помощи составляет почти 350 тысяч рублей, со средним профессиональным - около 260 тысяч. Для трудоустроенных в сельской местности - 430 и 320 тысяч рублей, соответственно, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Из регионального бюджета на поддержку молодых специалистов направили более 22 миллионов рублей. На финансовую помощь могут рассчитывать специалисты в возрасте до 30 лет включительно. Для этого необходимо заключить договор с работодателем - муниципальным или государственным учреждением - минимум на 5 лет. Важное условие - место трудоустройства должно располагаться на территории островного региона.
- За подъемными обращаются специалисты, которые приезжают трудиться в островной регион изо всех уголков страны. Часто это наши сахалинские и курильские ребята, отучившиеся на материке и желающие работать в родной области. Основной поток заявителей мы ожидаем в ближайшие месяцы, когда специалисты получат дипломы и решат вопрос с трудоустройством. Помощью уже воспользовались почти 150 человек, но это лишь начало. К примеру, в прошлом году меру поддержки получили более 700 молодых специалистов, - рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Самое популярное направление трудоустройства - в сфере образования, на втором месте - здравоохранение. Юлия Быстрова недавно пришла работать в городскую больницу имени Анкудинова.
- На Сахалине отличная программа для привлечения молодых специалистов. Первую часть выплаты я уже получила. Через год будет вторая часть. Плюс мне как молодому специалисту есть выплаты от работодателя. Пока нарабатываешь опыт и зарплату - это отличная помощь, - поделилась молодой специалист.
По вопросам получения пособия в течение полугода необходимо обратиться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства.
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