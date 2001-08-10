Во всех районах Сахалинской области проверяют качество крепления футбольных ворот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – это одна из важнейших задач государства.

В рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья», региональным координатором которого является министр социальной защиты Ольга Орлова, специалисты осмотрели крепления футбольных ворот.

Совместно с волонтерами партии Единая Россия и представителями учреждения «Спортивный город» провели мониторинг детских футбольных площадок в островной столице.

На спортивных объектах установлены, в основном, травмобезопасные футбольные ворота. Главная особенность в том, что подобные ворота уменьшают ущерб, нанесенный при столкновении.

Также проверили ворота с другими видами крепления. Для обеспечения дополнительной безопасности некоторые из них зафиксированы тросами. Риск опрокидывания подобной конструкции сведен к нулю.

Аналогичная работа проводится во всех муниципальных образованиях.