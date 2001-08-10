В селе Правда приступили к устройству фундамента под резервуары чистой воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства во главе с министром Наталией Куприной проинспектировали ход строительства блочно-модульной станции очистки воды в селе Правда Холмского района. К сегодняшнему дню здесь завершены земляные работы по разработке котлованов под фундамент. Возведение объекта началось в конце мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Подрядчик приступил к устройству фундаментных плит под два резервуара чистой воды, планировке территории и земляным работам по прокладке сетей инженерного обеспечения. В ближайшее время начнутся работы по монтажу конструкций и прокладке наружных сетей. Основное оборудование - блочно-модульная станция очистки воды производительностью 500 кубометров в сутки - поступит на Сахалин в конце года.
- Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком, необходимый материал в наличии, технологическое оборудование - в изготовлении. Завершить реконструкцию объекта планируется к ноябрю 2024 года. Станция очистки придет на смену устаревшему оборудованию и позволит очистить воду до нормативных показателей и повысить надежность водоснабжения в селе. В результате качественной водой будет обеспечено более 1,6 тысячи человек, - отметила министр.
Стоимость объекта составляет более 237 миллионов рублей. Финансирование осуществляется благодаря федеральному проекту "Чистая вода", который реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
- С нетерпением ждем запуска нового объекта водоснабжения, поскольку качество воды, получаемой жителями нашего села сегодня, не всегда нас устраивает. Воду приходится покупать, либо фильтровать, - поделилась жительница Правды Оксана Петрова.
Отметим, в 2022 году в рамках федерального проекта "Чистая вода" и одноименной региональной программы было направлено 830 миллионов рублей. Благодаря проекту в прошлом году завершились строительство очистных сооружений на водозаборе села Чехов Холмского района, реконструкция водозаборов в селе Горнозаводск Невельского района и планировочном районе Южно-Сахалинска Ново-Александровск, реконструкция системы водоснабжения в Долинске. В текущем году к реконструкции системы водоснабжения приступили также в селе Онор Смирныховского района.
Федеральный проект "Чистая вода" реализуется с 1 января 2021 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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