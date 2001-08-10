Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе продолжается реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», инициированной Президентом РФ. В этом году в рамках программы в селе Восток благоустроили территорию по улице Гагарина, 13. В здании расположены социально значимые объекты села – филиал детской школы искусств, сельская библиотека и территориальный отдел.

На прилегающей территории здания, которое ежедневно посещают как юные, так и взрослые востоковцы, провели комплексное благоустройство. Подрядная организация обустроила пешеходные дорожки из тротуарной плитки, обустроила место отдыха, установив малые архитектурные формы, топиарные композиции, вазоны для цветов. Также в рамках реализации проекты будет выполнен ремонт входной группы.

- Здание расположено в центре нашего села. Туда ежедневно ходят дети, которые обучаются в детской школе искусств, посещают библиотеку. Радует, что благодаря программе по развитию сельских населенных пунктов, Восток с каждым преображается, становится уютным и красивым. Уверена, что это место отдыха станет центром притяжения сельчан, - поделилась жительница села Восток Валентина Мальцева.

Село Восток пользуется государственной мерой поддержки во второй раз. В 2022 году в рамках программы было проведено благоустройство Дома культуры «Энергетик». Там обустроили парковку для автомобилей, выполнили ремонт крыльца и лестницы внутри здания.