Историю цивилизации в России станут изучать все первокурсники СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый курс «Осно­вы рос­сий­ской госу­дар­ствен­но­сти» будет пре­по­да­вать­ся сту­ден­там всех форм обу­че­ния в вузах стра­ны с сен­тяб­ря 2023 года. Кро­ме того, уве­ли­чи­ва­ет­ся объ­ём часов на обя­за­тель­ный курс «Исто­рия Рос­сии», рассказали ТИА "Острова" в университете.

Как рассказал заве­ду­ю­щий кафед­рой рос­сий­ской и все­об­щей исто­рии СахГУ, док­тор исто­ри­че­ских наук, доцент Алек­сандр Васи­лев­ский, курс «Исто­рия Рос­сии» чита­ет­ся в тече­ние двух семест­ров на всех отде­ле­ни­ях «неисто­ри­че­ско­го» про­фи­ля, как гума­ни­тар­ных, так и тех­ни­че­ских. Но если рань­ше на него выде­ля­лось 108 часов, то теперь вре­мя уве­ли­че­но до 144 часов, то есть при­мер­но на 30%.

Бла­го­да­ря это­му, появит­ся воз­мож­ность рас­смат­ри­вать изу­ча­е­мый мате­ри­ал более подроб­но, с харак­те­ри­сти­кой зна­чи­мых лич­но­стей и обще­ствен­ных систем, а так­же систем­ных изме­не­ний. Курс «Исто­рия Рос­сии» все­гда содер­жит и реги­о­наль­ный ком­по­нент, в осво­е­нии кото­ро­го помо­га­ют раз­ра­бо­тан­ный на кафед­ре подроб­ней­ший уни­вер­си­тет­ский учеб­ник «Исто­рия Саха­ли­на и Куриль­ских ост­ро­вов», а так­же новый трёх­том­ник для школ «Исто­ри­че­ское кра­е­ве­де­ние Саха­лин­ской обла­сти».

– Сту­ден­ты долж­ны быть ком­пе­тент­ны­ми в вопро­сах исто­рии род­ной стра­ны, у совре­мен­но­го чело­ве­ка долж­на быть строй­ная систе­ма взгля­дов, – уве­рен Алек­сандр Васи­лев­ский. – И нель­зя забы­вать, что зна­ние исто­рии, трак­тов­ка исто­ри­че­ских фак­тов – это очень серьёз­ное, силь­ное ору­жие, пото­му что оно про­ни­ка­ет в самую серд­це­ви­ну чело­ве­ка и может прин­ци­пи­аль­но изме­нить его жизнь.

Вто­рой, совер­шен­но новый курс «Исто­рия рос­сий­ской госу­дар­ствен­но­сти» будет читать­ся пер­во­курс­ни­кам в СахГУ в тече­ние одно­го семест­ра, в том чис­ле для студентов заочной формы обучения. На него отво­дит­ся 52 часа, из них 18 часов на лек­ции, осталь­ное на прак­ти­че­ские заня­тия. Курс свя­зан с осо­зна­ни­ем и изу­че­ни­ем про­цес­са фор­ми­ро­ва­ния и функ­ци­о­ни­ро­ва­ния совре­мен­но­го Рос­сий­ско­го госу­дар­ства. Его будут читать пре­по­да­ва­те­ли двух кафедр: исто­ри­че­скую часть – кафед­ра рос­сий­ской и все­об­щей исто­рии, другие темы – кафед­ра социо­ло­гии.

Кон­цеп­ция новой дис­ци­пли­ны вклю­ча­ет в себя 4 базо­вых тема­ти­че­ских бло­ка: «Что такое Рос­сия?», «Осно­вы рос­сий­ской циви­ли­за­ции», «Рос­сий­ское миро­воз­зре­ние, поли­ти­че­ское устрой­ство Рос­сии» и блок под назва­ни­ем «Вызо­вы буду­ще­го и раз­ви­тие стра­ны».

– Как декла­ри­ру­ют раз­ра­бот­чи­ки кур­са, основ­ная его функ­ция – миро­воз­зрен­че­ская, – рас­ска­зал заве­ду­ю­щий кафед­рой социо­ло­гии СахГУ, док­тор социо­ло­ги­че­ских наук Алек­сандр Конь­ков. – В струк­ту­ре выс­ше­го обра­зо­ва­ния эта функ­ция на сего­дня не реа­ли­зу­ет­ся каки­ми-либо дру­ги­ми дис­ци­пли­на­ми, кото­рые бы раз­ви­ва­ли общее пред­став­ле­ние людей о циви­ли­за­ци­он­ном пути Рос­сии как стра­ны со сво­и­ми осо­бен­но­стя­ми. Такие вещи если и рас­смат­ри­ва­лись, то очень часто по ини­ци­а­ти­ве само­го пре­по­да­ва­те­ля в рам­ках тех дис­ци­плин, кото­рые он пре­по­да­вал.

Кон­цеп­ция кур­са «Исто­рия рос­сий­ской госу­дар­ствен­но­сти» даёт доста­точ­но мно­го воз­мож­но­стей для инди­ви­ду­аль­но­го поис­ка пре­по­да­ва­те­ля.

Исто­рик Алек­сандр Васи­лев­ский выра­зил уве­рен­ность, что вве­де­ние ново­го кур­са – очень важ­ный и абсо­лют­но пра­виль­ный шаг, спо­соб­ству­ю­щий фор­ми­ро­ва­нию у людей чув­ства граж­дан­ской ответ­ствен­но­сти и вооб­ще граж­дан­ствен­но­сти как тако­вой:

– Любой спе­ци­а­лист, будь то инже­нер или руко­во­ди­тель фир­мы, в первую оче­редь дол­жен быть граж­да­ни­ном Рос­сии, пат­ри­о­том и пони­мать, как устро­е­но и как рабо­та­ет Рос­сий­ское госу­дар­ство, – счи­та­ет зав­ка­фед­рой исто­рии.

Напомним, о введении курса «Основы российской государственности» в декабре 2022 года объявил президент России Владимир Путин на Госсовете, посвященном молодежной политике. Соответствующее поручение подписано в январе 2023 года. Разработка курса ведется в рамках проекта «ДНК России» совместно с Минобрнауки России и обществом «Знание».