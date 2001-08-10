Историю цивилизации в России станут изучать все первокурсники СахГУ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый курс «Основы российской государственности» будет преподаваться студентам всех форм обучения в вузах страны с сентября 2023 года. Кроме того, увеличивается объём часов на обязательный курс «История России», рассказали ТИА "Острова" в университете.
Как рассказал заведующий кафедрой российской и всеобщей истории СахГУ, доктор исторических наук, доцент Александр Василевский, курс «История России» читается в течение двух семестров на всех отделениях «неисторического» профиля, как гуманитарных, так и технических. Но если раньше на него выделялось 108 часов, то теперь время увеличено до 144 часов, то есть примерно на 30%.
Благодаря этому, появится возможность рассматривать изучаемый материал более подробно, с характеристикой значимых личностей и общественных систем, а также системных изменений. Курс «История России» всегда содержит и региональный компонент, в освоении которого помогают разработанный на кафедре подробнейший университетский учебник «История Сахалина и Курильских островов», а также новый трёхтомник для школ «Историческое краеведение Сахалинской области».
– Студенты должны быть компетентными в вопросах истории родной страны, у современного человека должна быть стройная система взглядов, – уверен Александр Василевский. – И нельзя забывать, что знание истории, трактовка исторических фактов – это очень серьёзное, сильное оружие, потому что оно проникает в самую сердцевину человека и может принципиально изменить его жизнь.
Второй, совершенно новый курс «История российской государственности» будет читаться первокурсникам в СахГУ в течение одного семестра, в том числе для студентов заочной формы обучения. На него отводится 52 часа, из них 18 часов на лекции, остальное на практические занятия. Курс связан с осознанием и изучением процесса формирования и функционирования современного Российского государства. Его будут читать преподаватели двух кафедр: историческую часть – кафедра российской и всеобщей истории, другие темы – кафедра социологии.
Концепция новой дисциплины включает в себя 4 базовых тематических блока: «Что такое Россия?», «Основы российской цивилизации», «Российское мировоззрение, политическое устройство России» и блок под названием «Вызовы будущего и развитие страны».
– Как декларируют разработчики курса, основная его функция – мировоззренческая, – рассказал заведующий кафедрой социологии СахГУ, доктор социологических наук Александр Коньков. – В структуре высшего образования эта функция на сегодня не реализуется какими-либо другими дисциплинами, которые бы развивали общее представление людей о цивилизационном пути России как страны со своими особенностями. Такие вещи если и рассматривались, то очень часто по инициативе самого преподавателя в рамках тех дисциплин, которые он преподавал.
Концепция курса «История российской государственности» даёт достаточно много возможностей для индивидуального поиска преподавателя.
Историк Александр Василевский выразил уверенность, что введение нового курса – очень важный и абсолютно правильный шаг, способствующий формированию у людей чувства гражданской ответственности и вообще гражданственности как таковой:
– Любой специалист, будь то инженер или руководитель фирмы, в первую очередь должен быть гражданином России, патриотом и понимать, как устроено и как работает Российское государство, – считает завкафедрой истории.
Напомним, о введении курса «Основы российской государственности» в декабре 2022 года объявил президент России Владимир Путин на Госсовете, посвященном молодежной политике. Соответствующее поручение подписано в январе 2023 года. Разработка курса ведется в рамках проекта «ДНК России» совместно с Минобрнауки России и обществом «Знание».
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