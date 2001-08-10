В мэрию Южно-Сахалинска продолжают искать начальника отдела культурно-туристических проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска до 9 августа продлен срок приема документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника отдела культурно-туристических проектов и цифровизации департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска.

Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе "Прием на работу. Конкурсы".

Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справки по телефону 300-913 (доб. 6).