Южно-Сахалинск на 50 процентов готов к отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел рабочее совещание с руководителями профильных структурных подразделений администрации города, ресурсоснабжающих организаций, которые отчитались о готовности к предстоящему отопительному сезону, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Наша задача - обеспечить бесперебойную работу теплосетевого комплекса. Важно, чтобы департамент городского хозяйства и сахалинская коммунальная компания работали в графике. Чтобы к положенному сроку город спокойно вошел в отопительный сезон. Безусловно, под пристальным вниманием находятся вопросы восстановления благоустройства после ремонтных работ, подключения к теплу новостроек, - подчеркнул мэр Сергей Надсадин.

К началу отопительного сезона капитально отремонтируют участок Комсомольского коллектора, где зимой было несколько серьезных повреждений. В ходе работ специалисты АО "СКК" заменят 500 метров магистрального трубопровода и установят новую запорную арматуру большого диаметра.

Также в ходе совещания обсудили ситуацию в микрорайоне "Аралия", где решается вопрос круглогодичного горячего водоснабжения. Сергей Надсадин дал поручение профильным структурам максимально ускорить этот процесс.

Кроме этого, глава областного центра заострил внимание участников совещания на процессе получения муниципалитетом паспорта готовности, который выдает сахалинское управление Ростехнадзора.

Как рассказал генеральный директор АО "Сахалинская коммунальная компания" Максим Беккер, все работы ведутся по графику. Котельные, насосные станции, центральные тепловые пункты готовят в плановом режиме. На 50 процентов выполнены мероприятия ремонтной программы, которая включает, в том числе, ремонт основного и вспомогательного оборудования на объектах комплекса. Бригады "СКК" продолжают готовить сети ко второму этапу гидравлических испытаний.

Управляющие компании городского округа также ведут активную работу по подготовке внутренних сетей домов к предстоящему отопительному сезону.

- В целом можно дать оценку, что все идет по плану, город двигается в графике. Сейчас мы готовимся к следующей опрессовке сетей. В ближайшее время проведем совещание с управляющими компаниями по подготовке жилфонда к зиме. Ситуация находится на контроле администрации города, - рассказал вице-мэр Алексей Римша.

Напомним, отопительный сезон стартует в начале октября. Процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения происходит с юга на север и занимает в среднем от 3 до 14 дней. Все жилые дома и предприятия должны быть подключены к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше + 8 С°.