На Сахалине военнослужащих учат управлять беспилотниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий», с военнослужащими ВВО проходят занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия включают в себя теоретическую и практическую подготовку на специализированных тренажёрах. Военнослужащие изучают основы управления БПЛА, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание этих аппаратов.

В ходе практических занятий будущие операторы БПЛА получают знания необходимые при выполнении боевых задач с учётом опыта, который был получен военнослужащими армейского корпуса ВВО в зоне проведения СВО.

На занятиях обучающиеся используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.