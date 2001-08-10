На Сахалине военнослужащих учат управлять беспилотниками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий», с военнослужащими ВВО проходят занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Занятия включают в себя теоретическую и практическую подготовку на специализированных тренажёрах. Военнослужащие изучают основы управления БПЛА, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание этих аппаратов.
В ходе практических занятий будущие операторы БПЛА получают знания необходимые при выполнении боевых задач с учётом опыта, который был получен военнослужащими армейского корпуса ВВО в зоне проведения СВО.
На занятиях обучающиеся используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.
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