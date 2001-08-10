На Сахалине продолжается подготовка боевых групп на автомобилях повышенной проходимости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на специально подготовленных автомобилях боевые группы выезжают на позиции и выполняют поражение мишеней противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), которые имитируют бронетехнику технику "противника", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В состав боевой группы также входят гранатомётчики, которые выполняют поражение бронированной техники. После выполнения задачи боевая группа оперативно меняет позицию или уходит в безопасную зону для пополнения боекомплекта.

Кроме того, военнослужащие на автомобильной технике повышенной проходимости осваивают прикрытие гранатомётчиков, ведением огня из крупнокалиберных пулемётов.

Практические занятия проходят под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО - участников специальной военной операции.