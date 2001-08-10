В Южно-Сахалинске со вторника ограничат движение на перекрестке улиц Поповича и Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске открыт для движения транспорта участок по ул. Тихоокеанской между домами №31 и 36, где на выходных проводились ремонтные работы. На содержании улично-дорожной сети Южно-Сахалинска в ночь на 24 июля было задействовано 42 единицы техники, в дневную смену будут дежурить - 112 спецмашин и 78 человек.

Обращаем внимание, что со вторника, 25 июля, будет частично ограничено движение на пересечении улиц Поповича и Амурской. На северо-восточной стороне перекрестка закроют одну полосу до 27 июля.

Также, с завтрашнего дня - 25 июля - закроют для движения транспорта 15-метровый участок с восточной стороны ул. Комсомольской, напротив дома №152. Ограничение связано с предстоящими работами по замене инженерных сетей. Объезд будет организован по полосе встречного направления. Ограничения продлятся до 15 сентября.

Напоминаем также водителям о ранее введенных ограничениях движения на улицах областного центра.

До 31 июля ограничено движение на внутриквартальном проезде в районе здания № 64А по пр. Мира от ул. Бумажной до дома №66 по пр. Мира (ТЦ "Коралл"). Здесь продолжаются работы по благоустройству.

Ориентировочно до конца июля ведутся ремонтные работы по пр. Победы в районе дома №19.

На ул. Железнодорожной в районе дома №1А по пер. Отдаленному в связи с реконструкцией сетей водоотведения закрыта для движения одна полоса по восточной стороне. Объезд - по полосе встречного движения. Ограничения планируются до конца июля.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объезд осуществляется по улицам Детской и Горной. Подрядчик планирует закончить первый этап работ на одном из участков к 10 августа. Срок окончания капитального ремонта согласно контракту - 1 сентября.

На ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы продолжаются работы по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев и прокладке труб. Работы стартовали от перекрестка Ленина-Победы в сторону ул. Поповича. До конца лета дорожники будут перекрывать 50-метровые фрагменты, объезд организован по оставшимся полосам.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В с чем скорректировано движение автобуса № 34, который двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся до середины августа.

Также на ул. Карьерной на участке от ул. Долинской до пр. Мира продолжается замена дорожного полотна, бордюров, обустройство тротуаров. Работы ведутся с частичными ограничениями. Полностью завершить ремонт на участке планируется к 10 августа.

По информации областного минтранса, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска км 2+610 - км 4+743, км 4+858 - км 5+120 (ул. Фархутдинова до пересечения с ул. Железнодорожной и ул. 1-я Октябрьская до примыкания к автомобильной дороге Троицкое - Новотроицкое) ведутся работы по укреплению обочин. Проезд для автотранспорта обеспечен. На участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен.

Напоминаем, на кольцевом перекрестке улиц Ленина и Украинской организовано двухполосное движение. Добавлена вторая полоса для движения транспортных средств с севера на юг по ул. Ленина в прямом направлении. По ул. Комсомольской в районе парка между двумя кольцевыми перекрестками, где в рамках реконструкции набережной продолжается ремонт основания моста, действует временное ограничение в виде сужения проезда.

Кроме этого, информируем автомобилистов о предстоящих перекрытиях движения.

С 31 июля по 4 августа будет закрыт проезд для транспорта по ул. Амурской между домами № 137А и №139. Объезд данного участка возможен по пр. Победы или ул. Поповича.

С 1 по 4 августа будет закрыт проезд по ул. Курильской в районе дома № 3 по ул. Чехова (восточнее пересечения улиц). Проезд будет возможен по улицам Невельской и Хабаровской.

С 7 по 9 августа будет ограничено движение транспорта в межквартальном проезде, расположенном западнее дома №15 по ул. Фабричной. При этом сама ул. Фабричная для проезда будет свободна.

С 19 по 21 августа на ул. Физкультурной в районе пересечения с ул. Пограничной, в районе дома №15 (сквозного проезда не будет; объезд - по улицам Пограничной и Емельянова). Время перекрытий - с 09.00 первого дня до 17.00 последнего указанного. Если ремонтные работы удастся завершить раньше запланированного, об этом будет сообщено дополнительно.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.