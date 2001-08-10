Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2023
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10:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Хомутово приглашают на выездной приём граждан

Жителей Хомутово приглашают на выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 25 июля, для жителей планировочного района Хомутово состоится личный приём граждан директором департамента социальной политики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Начало в 16.00.

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