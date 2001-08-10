Сахалинец умер при восхождении на пик Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поход на одну из главных природных достопримечательностей Сахалина - пик Чехова - обернулся трагедией. При восхождении на него у мужчины остановилось сердце, пишет astv.ru, ссылаясь на Telegram-канал "Спасатели Сахалина".
23 июля в 11:27 начальнику дежурного подразделения поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска поступил вызов со станции скорой помощи о необходимости эвакуации.
По предварительной информации, во время восхождения на пик Чехова у мужчины остановилось сердце. Совместно с врачами скорой помощи спасатели прибыли к месту эвакуации.
По прибытии медики осмотрели пострадавшего, но помочь уже ничем не смогли. Бригада констатировала смерть мужчины, и спасатели приступили к эвакуации тела.
С использованием носилок "Акья" и альпинистского снаряжения они провели эвакуацию за два часа 45 минут. За это время сотрудники поисково-спасательного отряда преодолели множество спусков и подъёмов.
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