Сахалинец умер при восхождении на пик Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поход на одну из главных природных достопримечательностей Сахалина - пик Чехова - обернулся трагедией. При восхождении на него у мужчины остановилось сердце, пишет astv.ru, ссылаясь на Telegram-канал "Спасатели Сахалина".

23 июля в 11:27 начальнику дежурного подразделения поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска поступил вызов со станции скорой помощи о необходимости эвакуации.

По предварительной информации, во время восхождения на пик Чехова у мужчины остановилось сердце. Совместно с врачами скорой помощи спасатели прибыли к месту эвакуации.

По прибытии медики осмотрели пострадавшего, но помочь уже ничем не смогли. Бригада констатировала смерть мужчины, и спасатели приступили к эвакуации тела.

С использованием носилок "Акья" и альпинистского снаряжения они провели эвакуацию за два часа 45 минут. За это время сотрудники поисково-спасательного отряда преодолели множество спусков и подъёмов.