На Камчатке за горбушей по 50 рублей выстроились громадные очереди
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Петропавловска-Камчатского положительно оценивают акцию по продаже дешевой красной рыбы в магазинах города. Как передает ТК "41 Регион", и это несмотря на то, что в дни продаж за ней выстраиваются огромные очереди.
В них, в основном, стоят пенсионеры и люди со средним достатком. Для такой категории граждан, как они сами признаются, рыба по 50 рублей за килограмм - очень хороший товар.
"На рынке рыба дорогая, здесь хоть и горбушу, но все же по такой цене - очень приятно. Главное, чтобы продолжали такую акцию", - говорит одна из пенсионерок.
Акцию проводит рыболовецкий колхоз имени Ленина в своих торговых точках в нескольких микрорайонах.
"С 15 июля, с начала акции, было отгружено около 25 тонн охлаждённой горбуши. По следующему году пока никакой информации нет, так как каждый год все по-разному", - говорит менеджер по реализации рыбной продукции Рыболовецкого колхоза им. Ленина Кирилл Ларин.
Даже в утренние часы рабочего дня в торговых точках со свежей продукцией можно видеть множество покупателей. Прилавки пустеют прямо на глазах. Всего за один день люди раскупают несколько тонн рыбы, которая станет значимым украшением любого стола. В среднем за день на точках реализуется около 8 тонн горбуши.
В Рыболовецком колхозе им. Ленина отмечают, что акция будет регулярной - приобретать свежий лосось по низким ценам горожане смогут до завершения путины.
Перед тем как отправиться в магазины рыба проходит тщательную проверку. С продукцией предварительно работают сотрудники колхоза и ветеринары.
Однако не все жители Камчатки оценили эту акцию. В различных пабликах часто можно встретить и критику в адрес предпринимателей и властей. Люди, в частности, говорят, что в рыбном регионе, который добывает основной объем лососевых в России, купить красную рыбу может позволить себе не каждый, так как на рынке цены "кусаются". А приобрести горбушу по акции также не все успевают.
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