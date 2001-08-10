На Камчатке за горбушей по 50 рублей выстроились громадные очереди

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Петропавловска-Камчатского положительно оценивают акцию по продаже дешевой красной рыбы в магазинах города. Как передает ТК "41 Регион", и это несмотря на то, что в дни продаж за ней выстраиваются огромные очереди.

В них, в основном, стоят пенсионеры и люди со средним достатком. Для такой категории граждан, как они сами признаются, рыба по 50 рублей за килограмм - очень хороший товар.

"На рынке рыба дорогая, здесь хоть и горбушу, но все же по такой цене - очень приятно. Главное, чтобы продолжали такую акцию", - говорит одна из пенсионерок.

Акцию проводит рыболовецкий колхоз имени Ленина в своих торговых точках в нескольких микрорайонах.

"С 15 июля, с начала акции, было отгружено около 25 тонн охлаждённой горбуши. По следующему году пока никакой информации нет, так как каждый год все по-разному", - говорит менеджер по реализации рыбной продукции Рыболовецкого колхоза им. Ленина Кирилл Ларин.

Даже в утренние часы рабочего дня в торговых точках со свежей продукцией можно видеть множество покупателей. Прилавки пустеют прямо на глазах. Всего за один день люди раскупают несколько тонн рыбы, которая станет значимым украшением любого стола. В среднем за день на точках реализуется около 8 тонн горбуши.

В Рыболовецком колхозе им. Ленина отмечают, что акция будет регулярной - приобретать свежий лосось по низким ценам горожане смогут до завершения путины.

Перед тем как отправиться в магазины рыба проходит тщательную проверку. С продукцией предварительно работают сотрудники колхоза и ветеринары.

Однако не все жители Камчатки оценили эту акцию. В различных пабликах часто можно встретить и критику в адрес предпринимателей и властей. Люди, в частности, говорят, что в рыбном регионе, который добывает основной объем лососевых в России, купить красную рыбу может позволить себе не каждый, так как на рынке цены "кусаются". А приобрести горбушу по акции также не все успевают.