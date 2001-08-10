Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Патриотизм объединяет страну и делает ее непобедимой. После начала СВО эта тема стала актуальны, как никогда. Поэтому в школах начали проводить патриотические «Уроки о важном», в стране начало действовать новое объединение «Движение Первых». Подробнее о том, как в Сахалинской области работают с молодежью — в материале.

Развитие патриотических движений

На сегодняшний день в регионе работает сразу несколько движений с патриотическим направлением. Одно из самых главных и многочисленных — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Оно появилось в 2016 году и объединяет более 1,3 млн ребят с 8 до 18 лет по всей России.

В «Юнармии» с детьми изучают основы военной подготовки, науку, технику и развивают качества лидеров.

Ежегодно движение пополняется новобранцами. Ребята дают клятву служить Родионе, защищать слабых и быть достойным гражданином страны.

Кроме того, в 2022 году президент поручил организовать центры «Авпнгпрд». Круглый год там ведут патриотические занятия для детей школьного возраста. Также на базе центра «Восток» проводят тематические лагерные смены и учебные сборы.

В школах традиционными стали «Уроки Победы», на которых ребятам рассказывают о подвигах героев Великой Отечественной войны.

По словам главы Углегорского района Федора Филина, патриотизм идет из семьи, поэтому очень важно передавать детям историю подвигов их родных и проводить патриотические мероприятия.

Детские лагеря

В лагере «Авангард» первая продольная смена «Потомки Победителей» прошла в сентябре прошлого года. Ее посвятили Дню окончания Второй Мировой войны. В ней приняли участие 180 человек из 12 районов. Ребят обучали основам военной подготовки, проводили для них спортивные занятия и соревнования, а также водили в музей.

Валерий Лимаренко отметил, что очень рад такому большому количеству детей, которые интересуются прошлым страны. В мире, где все пытаются исказить правду и историю, важно знать истинное положение дел.

На базе «Авангарда» также проводятся занятия по начальной военной подготовке. Как пояснила министр образования региона Анастасия Киктева, на Сахалине такие курсы для восьмиклассников начали проводить одними из первых в стране. В основу легли лучшие практики отечественного образования с учетом новых реалий.

На курсе ребята не только узнают основы военного дела, но и участвуют в реконструкциях сражений, собирают беспилотники и изучают оказание медицинской помощи.

В этом году курс прошли порядка 800 школьников Сахалина и Курил.

В июле этого года на Кунашире открылся слет молодежи на базе туристического комплекса «Фрегат». В нем приняли участие 55 ребят со всего региона, а также четверо ребят из ДНР и ЛНР. Школьники посещали патриотические занятия, а также осмотрели достопримечательности острова.

Военный учебный центр

В 2023 году на базе СахГУ заработает военный учебный центр. У студентов будет отдельный день военной подготовки. Три пары посветят военным дисциплинам, затем самостоятельная подготовка, а далее час военно-политической, психологической работы и проведения тренировок, обслуживания техники.

После завершения обучения студенты пройдут сборы в военных частях.

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что важно организовать проведение патриотической работы во всех вузах Дальнего Востока. Важно, чтобы каждый студент был готов к современным вызовам и работе на благо страны после окончания обучения.

Отметим, что в Сахалинской области проходит масса мероприятий патриотического характера для населения всех возрастов. Среди них выставки, реконструкции, соревнования и многое другое. Власти уделяют большое внимание вопросам патриотизма, а также активно поддерживают инициативы в этом направлении. Однако такой процесс занимает не один год, результаты этой работы мы сможем увидеть в будущем, когда вырастет поколение с патриотическими ценностями.