Еще одну газозаправочную станцию открыли на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) сети «Газпром» заработала в Тымовском. Она сможет обслуживать до 300 машин в сутки. Помимо транзитного транспорта, на ней будут заправлять передвижные автомобильные газовые заправщики, которые обеспечат метаном автопарки Ногликского, Смирныховского, Поронайского и Александровск-Сахалинского районов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Важный для островного региона энергетический объект открыли в рамках Дальневосточного форума экологичного транспорта, состоявшегося сегодня в островной столице.

– Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами задачу – сделать воздух на островах чище, улучшив экологическую ситуацию в регионе и создав более комфортные условия для жизни людей. Открытие газозаправочной станции в Тымовском – еще один важный шаг в этом направлении. Хочется отметить, что строительством станции занимались островные специалисты, а работать на ней будут местные жители. Поздравляю всех с этим долгожданным событием, – рассказал и.о. заместителя председателя областного правительства Олег Попов.

– Хотелось бы рассказать об особенностях объекта. Станция оборудована двумя отечественными колонками. При этом одна из них позволяет заправлять транспортные средства даже быстрее дизельных аналогов. Мы будем использовать её в том числе для заправки передвижных заправщиков. Их предполагается задействовать там, где нет соответствующей инфраструктуры. В первую очередь это Поронайск, который находится на равном удалении от Тымовского и Южно-Сахалинска. Также это Ноглики и ряд других населенных пунктов, – подчеркнул директор Сибирского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Вячеслав Чебоксаров.

АГНКС в Тымовском стала четвертой станцией, построенной на Сахалине – ранее такие объекты работали только в островной столице. Кроме того, владельцев экологичного транспорта в Невельском, Корсаковском и Холмском городских округах обслуживают передвижные автомобильные газовые заправщики.

– Газозаправочная инфраструктура в Сахалинской области развивается в рамках эксперимента по достижению углеродной нейтральности. Мы являемся лидерами на Дальнем Востоке по этому направлению. Так, у нас на метане работают более 4 тысяч авто. Автобусный парк на треть состоит из машин на газомоторном топливе. Это 216 единиц транспорта, – рассказал участникам форума и.о. министра энергетики Сахалинской области Виктор Гармидер.

Таких результатов удалось достичь благодаря мерам поддержки, которые действуют в островном регионе. Сахалинцам компенсируют затраты на переоборудование машин – до 150 тысяч рублей. Для владельцев экологически чистых авто транспортный налог снижен в два раза. Сервисным центрам по переоборудованию авто на газ возмещают 70 процентов затрат на специализированное оборудование.

Предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности компенсируют затраты на покупку и переоборудование техники. Действует пониженная ставка по автолизингу – до 5 процентов.

Особое внимание в островном регионе уделяется внедрению электрического транспорта. К сегодняшнему дню в островном регионе установили 321 зарядную станция на 500 портов. Такая инфраструктура есть в том числе на Курильских островах. По уровню оснащения зарядными станциями Южно-Сахалинск занимает второе место в России, уступая лишь Москве. В будущем в областном центре появится электрокаршеринг (автопрокат), а также дилерский центр по продаже отечественных электрокаров.