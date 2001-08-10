Пенсионерам Южно-Сахалинска рассказали об эффективных способах сохранения здоровья головного мозга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пенсионерам рассказали о профилактике болезни Альцгеймера. Мероприятие является частью Недели сохранения здоровья и приурочено ко Всемирному дню мозга, который отмечается 22 июля. Тематическая неделя реализуется в рамках проекта по укреплению общественного здоровья нацпроекта "Демография", рассказали ТИА "Острова" в городской админстрации.

Профилактическая акция объединила представителей "серебряного" поколения. Специалисты областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели для участников тест Трондайка на определение избирательности внимания. Пенсионеры поучаствовали в игре на внимательность и узнали о факторах риска заболеваний головного мозга.

- Мы все понимаем, что головной мозг - это сложнейший орган, который нужно беречь и поддерживать в активном состоянии на протяжении всей жизни. Конечно, возраст вносит свои коррективы - ухудшаются память, концентрация внимания, когнитивные свойства, - рассказала главврач областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. - Но мы видим рост числа пенсионеров, которые остаются в полном здравии, перешагнув столетний рубеж. В первую очередь этому способствуют спорт, правильное питание и отказ от вредных привычек - это общие рекомендации, которые не только позволят мозгу дольше сохранять свои функции, но и всему организму работать на максимум своих возможностей.

Образовательный семинар для слушателей провела врач по медицинской профилактике Елизавета Соломина. В своем выступлении она рассказала, на какие признаки деменции стоит обратить внимание, почему они возникают и какие меры помогут затормозить развитие болезни. В конце встречи участники смогли задать вопросы и пообщаться лично с доктором и главврачом, которые дали развернутые ответы и индивидуальные рекомендации всем желающим.