Восемь семей из Березняков получили ключи от новых квартир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В церемонии вручения ключей от новых квартир принял участие вице-мэр Ильдар Ахтариев, а также представители подрядной организации и МКУ "Управление капитального строительства". В новострой переедут жители из соседнего дома по адресу Зеленая, 10, который был признан аварийным.
Вице-мэр Ильдар Ахтариев поздравил новоселов, подчеркнул слаженную работу всех участников строительства отметив, что возведение жилья для переселения в Березняках планируется продолжать.
- В скором времени после того как вы въедете в новые квартиры, мы сможем приступить к сносу старого здания и уже на освободившейся площадке будем проектировать следующий объект для переселения, - сказал Ильдар Ахтариев.
Заказчиком строительства выступило МКУ "Управление капитального строительства". В июне 2022 года подрядная организация приступила к строительству трехэтажного дома, рассчитанного на восемь квартир общей площадью 408,3 квадратных метра.
В доме шесть двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры с раздельными санузлами. В каждой выполнена отделка под ключ: обои, кафель, натяжные потолки, сантехника. К дому примыкает автономная газовая котельная - горячее водоснабжение будет круглогодичное.
Кроме того, подрядной организацией проведено благоустройство прилегающей территории. Рядом с домом размещены спортивная и детская площадки, места для отдыха, выполнено озеленение. Вход в подъезд оборудован пандусом.
- На протяжении всего строительства мы постоянно общались с людьми: согласовывали материалы, показывали, как идет ремонт. Тем более жители, которые получили ключи, живут в доме напротив и могли наблюдать за ходом работ. Мы постарались выполнить все их пожелания, - рассказал генеральный директор подрядной организации Юрий Курбатов. - После завершения строительства мы продолжаем нести гарантийные обязательства. Если к нам будут поступать сигналы от новоселов, то мы непременно будем их устранять.
Жительница Березняков Виктория Протасова отмечает, что получение ключей от новой квартиры стало долгожданным событием. Сейчас семья активно готовится к переезду.
- Видно, что все работы выполнены качественно, сделано хорошо. В старом доме у нас не было ванной комнаты, теперь есть раздельный санузел. У нас отдельная котельная, газ. Мы всем довольны, все прекрасно, - рассказала Виктория Протасова.
Переселение жителей из ветхого и аварийного жилья - один из приоритетов работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Переселение идет в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", разработанного во исполнение Указа президента Владимира Путина. Программу по переселению поддерживают губернатор Валерий Лимаренко и правительство области.
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