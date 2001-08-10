Новый гостиничный комплекс на Кунашире примет первых туристов уже в сентябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гостиничный комплекс, включающий в себя 22 уютных деревянных домика, а также СПА-зону с термальными бассейнами и ресторан, возведен на курильском острове Кунашир. Первых гостей вновь построенный объект индустрии гостеприимства примет уже в сентябре, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Новый туристический объект на Кунашире предоставит гостям возможность восстановить силы и здоровье в близком общении с природой. Комплекс удачно вписан в ландшафт. Из панорамных окон каждого домика открывается красивый вид на хвойный лес. В ходе строительства применялись в первую очередь натуральные материалы. В СПА-пространстве используется вода из термальных источников, которыми богат Кунашир.

Сейчас в Сахалинской области реализуются девять подобных начинаний. В привлекательных для туристов местах возводится ряд некапитальных гостиничных комплексов. Цель - быстро и при сравнительно небольших затратах решить проблему нехватки мест размещения. В 2022 году на поддержку строительства таких комплексов в островном регионе было выделено 59,2 миллиона рублей в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который инициировал Президент России Владимир Путин.

- Бизнес активно включился в эту работу. Предприниматели видят высокий туристический потенциал Сахалина и Курил. Поэтому они вкладывают в создание некапитальных гостиничных комплексов и собственные средства. В итоге растет налогооблагаемая база, создаются новые рабочие места для сахалинцев и курильчан. Уверена, пользоваться новыми средствами размещения будут не только приезжие, но и жители области, которые хотят поближе узнать родной регион, - сказала первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.

В новом комплексе на Кунашире для гостей предназначены 22 деревянных домика. Несмотря на легкую конструкцию, каждое строение оборудовано всем необходимым для комфортного проживания: система "Умный дом", ванная комната с душем, теплые полы, осушитель воздуха, беспроводной доступ к высокоскоростному интернету. Часть домиков - двухместные. В остальные могут заселиться супружеские пары с детьми.

На территории установлены качели, гамаки и беседки. В СПА-зоне оборудованы бани трех видов, пространство для отдыха, фито-бар, массажные кабинеты, а также три термальных бассейна под открытым небом. Комплекс будет принимать гостей круглый год.

- Цель нашего проекта - познакомить как можно больше людей с Курильскими островами. Как правило, многие слышат о них только на уроках географии. Но я уверен, что каждый, кто хоть раз побывает на Курилах, влюбится в них, как и вся наша команда. А мы позаботимся, чтобы вам было комфортно и уютно, - прокомментировал автор проекта Олег Кадочников.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов поездок в год.