В Южно-Сахалинске чествуют работников торговли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли, состоялось в областном центре. Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города Южно-Сахалинска были награждены представители отрасли: руководители и сотрудники предприятий, торговых сетей и магазинов муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
От имени мэра Южно-Сахалинска гостей приветствовал вице-мэр Виталий Данилов. Он отметил личный вклад каждого работника торговли в развитие сферы и достижения отрасли и поблагодарил за поддержку инициатив города и совместную реализацию значимых для жителей муниципалитета проектов.
- Для нас это важный праздник, так как порядка 30% всей экономики областного центра приходится на оптово-розничную торговлю. Сегодня Южно-Сахалинск - центр региональной торговли, где сосредоточено более 70% оптовых, розничных предприятий области. Это достаточно значимая цифра. По показателю розничного оборота на душу населения мы лидируем по Дальнему Востоку, - добавил вице-мэр.
В торжественном мероприятии приняла участие заместитель председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска Татьяна Рудакова. Также почетные грамоты министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области вручила заместитель министра Наталия Розанова.
В ходе церемонии наградами были отмечены более 80 представителей торговли и потребительского рынка муниципалитета. Творческим подарком для гостей мероприятия стало выступление музыкальных исполнителей и коллективов областного центра.
Отметим, на сегодняшний день в городском округе работают более 1500 объектов розничной торговли. В этой сфере трудятся порядка 12 000 человек.
Добавим, ко Дню работника торговли в субботу, 22 июля, в Южно-Сахалинске состоится тематическая ярмарка. На ней будет представлена продукция местных производителей. Также для гостей мероприятия будет организована музыкальная программа, конкурсы и призы. Ярмарочные гулянья начнутся в 10.00 на площадке возле Дома торговли (пр. Мира, 106 а).
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