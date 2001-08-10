В Южно-Сахалинске чествуют работников торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли, состоялось в областном центре. Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города Южно-Сахалинска были награждены представители отрасли: руководители и сотрудники предприятий, торговых сетей и магазинов муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

От имени мэра Южно-Сахалинска гостей приветствовал вице-мэр Виталий Данилов. Он отметил личный вклад каждого работника торговли в развитие сферы и достижения отрасли и поблагодарил за поддержку инициатив города и совместную реализацию значимых для жителей муниципалитета проектов.

- Для нас это важный праздник, так как порядка 30% всей экономики областного центра приходится на оптово-розничную торговлю. Сегодня Южно-Сахалинск - центр региональной торговли, где сосредоточено более 70% оптовых, розничных предприятий области. Это достаточно значимая цифра. По показателю розничного оборота на душу населения мы лидируем по Дальнему Востоку, - добавил вице-мэр.

В торжественном мероприятии приняла участие заместитель председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска Татьяна Рудакова. Также почетные грамоты министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области вручила заместитель министра Наталия Розанова.

В ходе церемонии наградами были отмечены более 80 представителей торговли и потребительского рынка муниципалитета. Творческим подарком для гостей мероприятия стало выступление музыкальных исполнителей и коллективов областного центра.

Отметим, на сегодняшний день в городском округе работают более 1500 объектов розничной торговли. В этой сфере трудятся порядка 12 000 человек.

Добавим, ко Дню работника торговли в субботу, 22 июля, в Южно-Сахалинске состоится тематическая ярмарка. На ней будет представлена продукция местных производителей. Также для гостей мероприятия будет организована музыкальная программа, конкурсы и призы. Ярмарочные гулянья начнутся в 10.00 на площадке возле Дома торговли (пр. Мира, 106 а).