Официальный старт строительству кампуса СахалинTech дадут в начале августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На строительной площадке будущего кампуса в Южно-Сахалинске ведутся подготовительные работы: по периметру территории на месте бывшего Дома офицеров устанавливается забор, наращивается численность рабочих. Одновременно в ряде действующих корпусов университета идет косметический ремонт фасадов, входных групп и аудиторий. Ход работ проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Ориентировочно, в первой половине августа планируем дать официальный старт строительству нового кампуса - одного из первых, который возводится в современной истории России с нуля. Будем закладывать капсулу, пригласили на торжественное мероприятие министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Ведь создание кампуса мирового уровня в Сахалинской области - это, безусловно, большой шаг в развитии образования нашего региона. Перед нами стоит амбициозная задача, перезагрузить вуз, который будет интересен и нашей молодежи, и преподавателям, и молодым ученым, - отметил Валерий Лимаренко.

На строительной площадке сейчас устанавливаются заборы, ведется отсыпка площадок для складирования строительных материалов, подготовка к выемке грунта под котлован будущего здания.

Напомним, положительные решения на строительство как образовательного комплекса, так и студенческого городка уже получены. Строительство студенческого городка планируется завершить в 2025 году, а образовательного комплекса - в 2026 году. Проект создания кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", который запущен по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В феврале в ходе двусторонней встречи в формате видеоконференцсвязи Валерий Лимаренко поставил перед Президентом вопрос строительства кампуса и получил от Владимира Путина принципиальную поддержку.

Вместе с тем в действующих корпусах, в частности в Институте естественных наук на улице Пограничной, сейчас ведутся косметические работы. В обновленных аудиториях будут в том числе заниматься старшеклассники, которые только готовятся стать студентами. В ходе посещения лекций профессорско-преподавательского состава ребята смогут точнее определиться с выбором будущей специальности.

- По графику идем с небольшим опережением. Красим фасад, готовим под покраску пилястры корпуса. Внутри ведется оштукатуривание стен перед дальнейшей покраской. Ведутся работы по ремонту входных групп, полностью меняем двери и напольное покрытие в аудиториях. Работы планируем завершить до конца июля, - рассказал представитель подрядной организации.

- Мы очень благодарны и правительству Сахалинской области, и администрации Южно-Сахалинска, и спонсорам за такую помощь. Понятно, что строительство кампуса займет несколько лет, а пока ребята смогут заниматься в действующих зданиях в более комфортных условиях, - прокомментировал и.о. ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

Одновременно на территории возле корпуса на улице Пограничной идет укладка бортового камня и подготовка к асфальтированию покрытия. Работы ведутся в рамках создания бульвара Студентов, концепцию которого разработали архитекторы областного центра. Новый облик получат фасады зданий, а также прилегающие территории, расположенные на улицах Ленина, Пограничной и Крюкова. Задача - сделать внешний облик как фасадов зданий университета, так и прилегающих территорий в едином стиле и интегрировать в городское пространство. Возле всех строений планируется обустроить удобные зоны отдыха с лавочками, небольшие скверы с искусственным освещением и зелеными насаждениями.