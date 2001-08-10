Ремонт улицы Крайней в Южно-Сахалинске выходит на завершающую стадию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Сергей Надсадин проинспектировал ход работ по ремонту ул. Крайней в Южно-Сахалинске. Здесь в границах от улицы Долинской до Карьерной проводится замена асфальтового покрытия в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Улица Крайняя имеет важное значение для севера города, ее часто используют водители. Также существенно увеличилось и число жителей в данном районе, поэтому при ремонте мы уделили большое внимание тротуарам - их не было на большей части улицы, - отметил Сергей Надсадин. - Горожане попросили организовать парковочный карман вблизи детского сада, я поручил предусмотреть эту возможность. Также необходимо разобраться с опорами освещения, часть из них будет перенесена.
Напомним, ремонт улицы Крайней ведет ООО "Вертикаль", работами охвачены 760 метров дорожного полотна. Ранее был открыт для движения участок улицы от пр. Мира до ул. Карьерной, здесь осталось провести озеленение.
Сейчас подрядчик работает на участке от ул. Долинской до пр. Мира, ведется фрезеровка асфальта, поднятие и замена люков канализационных колодцев, установка бордюров. В целом дорожники двигаются в графике. В планах завершение ремонта улицы Крайней, в том числе нанесение разметки, к 10 августа.
В 2023 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Южно-Сахалинске также ведется ремонт пр. Победы от площади Победы до ул. Комсомольской и ул. Зеленой в Березняках.
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