Бойцы из трех районов Сахалинской области пообщались с родственниками по телемосту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По видеосвязи с женами и родителями пообщались участники специальной военной операции, призванные из Южно-Сахалинска, Корсаковского и Томаринского районов. Это уже седьмой телемост между островом и Шахтерском Донецкой Народной Республики, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Военнослужащий из областного центра рассказал маме и тете, что старается всегда оставаться в хорошем настроении. В зоне СВО сахалинец нашел много новых друзей с материка, в свободное время воспитывает кошку с котятами.
- Кошка бегает, охотится. Избегает меня, зараза. Зато котята уже привыкли ко мне, - сказал боец.
- Твой белый котик сходит без тебя с ума. Недавно приболел, но мы его выходили. Про себя тоже не забываю. Недавно мне скорректировали зрение, стала лучше видеть. Сынок - ты умничка, выглядишь радостным, подстрижен хорошо, - ответила мама военнослужащего.
Другой боец - из Корсаковского района - сообщил маме, что уже получил отправленную из дома посылку. Думал, будет идти дольше.
- У нас здесь очень жарко. Я ведь - сахалинец, не привык к такой погоде. А в целом у меня все хорошо. Люблю, целую, обнимаю. Мам, передай привет деду, - сказал военнослужащий.
- Сынок, ты скажи, что тебе нужно отправить. Обязательно передадим. Ждем тебя дома, - ответила островитянка.
Военнослужащий из Томаринского района Илья поинтересовался у мамы, как она отметила день рождения.
- Не было никакого дня рождения. Приедешь - вместе отпразднуем, - ответила сахалинка. - Сынок, люблю тебя. Выходи на связь всегда, когда появляется возможность.
Глава муниципального образования Ольга Манжара поблагодарила сахалинца за защиту Родины.
- Илья, за мамочку не переживай. Мы её поддержим, всегда будем с ней на связи. Позволь мне от лица жителей Томаринского района и от себя лично поблагодарить тебя за то, что ты защищаешь нашу Родину. Возвращайся скорее домой. Всего тебе самого доброго, - отметила Ольга Манжара.
Напомним, с просьбой организовать такое общение к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать практику регулярной.
- Такая связь с семьями бойцам просто необходима. Благодаря телемостам наши военнослужащие могут увидеть своих родных, спокойно, без суеты и спешки с ними пообщаться. Мужчины рассказывают о своих чувствах, узнают новости, передают приветы родственникам и друзьям. Это самым прямым образом влияет на их боевые успехи, поскольку ребят такое общение очень воодушевляет, - подчеркнула руководитель островного отделения Комитета семей воинов Отечества Екатерина Шарафиева.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:24 14 Июля Жителям Березняков предлагают высказать мнение о появлении в селе нового общественного пространства
15:03 17 Июля Участники конкурса "Лидеры России" презентовали решения для привлечения высококвалифицированных кадров на Сахалин
11:21 14 Июля Более 21 миллиона молодых деревьев высадят на Сахалине
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 17:26 21 Июня Сахалинская компания погасила долги в последний момент
Выбор редакции
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
- 10:04 18 Июля Нетронутое ромашковое поле обнаружили жители Приморья
- 11:21 14 Июля Более 21 миллиона молодых деревьев высадят на Сахалине
- 15:14 12 Июля Сахалинцев приглашают на соревнования по джип-триалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?