Бойцы из трех районов Сахалинской области пообщались с родственниками по телемосту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По видеосвязи с женами и родителями пообщались участники специальной военной операции, призванные из Южно-Сахалинска, Корсаковского и Томаринского районов. Это уже седьмой телемост между островом и Шахтерском Донецкой Народной Республики, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Военнослужащий из областного центра рассказал маме и тете, что старается всегда оставаться в хорошем настроении. В зоне СВО сахалинец нашел много новых друзей с материка, в свободное время воспитывает кошку с котятами.

- Кошка бегает, охотится. Избегает меня, зараза. Зато котята уже привыкли ко мне, - сказал боец.

- Твой белый котик сходит без тебя с ума. Недавно приболел, но мы его выходили. Про себя тоже не забываю. Недавно мне скорректировали зрение, стала лучше видеть. Сынок - ты умничка, выглядишь радостным, подстрижен хорошо, - ответила мама военнослужащего.

Другой боец - из Корсаковского района - сообщил маме, что уже получил отправленную из дома посылку. Думал, будет идти дольше.

- У нас здесь очень жарко. Я ведь - сахалинец, не привык к такой погоде. А в целом у меня все хорошо. Люблю, целую, обнимаю. Мам, передай привет деду, - сказал военнослужащий.

- Сынок, ты скажи, что тебе нужно отправить. Обязательно передадим. Ждем тебя дома, - ответила островитянка.

Военнослужащий из Томаринского района Илья поинтересовался у мамы, как она отметила день рождения.

- Не было никакого дня рождения. Приедешь - вместе отпразднуем, - ответила сахалинка. - Сынок, люблю тебя. Выходи на связь всегда, когда появляется возможность.

Глава муниципального образования Ольга Манжара поблагодарила сахалинца за защиту Родины.

- Илья, за мамочку не переживай. Мы её поддержим, всегда будем с ней на связи. Позволь мне от лица жителей Томаринского района и от себя лично поблагодарить тебя за то, что ты защищаешь нашу Родину. Возвращайся скорее домой. Всего тебе самого доброго, - отметила Ольга Манжара.

Напомним, с просьбой организовать такое общение к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать практику регулярной.

- Такая связь с семьями бойцам просто необходима. Благодаря телемостам наши военнослужащие могут увидеть своих родных, спокойно, без суеты и спешки с ними пообщаться. Мужчины рассказывают о своих чувствах, узнают новости, передают приветы родственникам и друзьям. Это самым прямым образом влияет на их боевые успехи, поскольку ребят такое общение очень воодушевляет, - подчеркнула руководитель островного отделения Комитета семей воинов Отечества Екатерина Шарафиева.