Военнослужащие на Сахалине выполнили боевые стрельбы из

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Троицкий" с военнослужащими мотострелковых подразделений и добровольцами прошли боевые стрельбы из гранатомётов РПГ-7В и АГС-17 "Пламя", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и уничтожение живой силы и бронированной техники условного противника с помощью кумулятивных зарядов. Гранатомётчики вели огонь из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В по танкам условного противника находящихся на расстоянии от 200 до 400 метров.

Также военнослужащие точными выстрелами поразили мишени, имитирующие скопление живой силы "противника". Огонь вёлся из автоматического гранатомёта на станке АГС-17 "Пламя" с закрытой огневой позиции, по навесной траектории, на дистанции до 1000 метров.

Боевые стрельбы проходили под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО - участников специальной военной операции.