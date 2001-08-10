Уже около 10 тысяч южносахалинцев пользуются электронными квитанциями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители островной столицы все чаще делают выбор в пользу электронной квитанции на оплату водоснабжения и водоотведения. С начала этого года более 9 тысяч абонентов отказались от бумажных квитанций и получают платежный документ на электронную почту, рассказали ТИА "Острова" в РВК-Сахалин.
Для максимально удобного перехода на цифровой формат квитанции "РВК-Сахалин" запустил простой и удобный функционал подключения на сайте (зеленая кнопка на главной странице). Теперь переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажных документов синхронизирован.
Подключить сервис можно в "Личном кабинете" на сайте компании, а также в мобильном приложении "РВК-Услуги". В меню необходимо установить признак согласия и указать электронную почту. С этого момента платежные документы будут формироваться и приходить абоненту в цифровом формате. Подключить услугу можно также в центрах приема граждан предприятия.
Документы рассылаются на электронные адреса потребителей сразу после формирования, поэтому абоненты их получают раньше, чем бумажный аналог. Все квитанции хранятся в сервисе вместе со статусом оплаты, что удобно для ведения домашней бухгалтерии. Кстати, фискальный чек об оплате, выданный кассиром, с годами имеет свойство выцветать, а цифровой может храниться бесконечно долго и спустя многие годы послужить доказательством отсутствия задолженности.
"Мы активно развиваем дистанционные сервисы, чтобы нашим абонентам было удобно передавать показания, оплачивать услуги и получать платежные документы. Все операции можно проводить, не выходя из дома, при этом под рукой всегда есть цифровой архив платежных документов. Сервис актуален для всех жителей города, ценящих свое время, часто выезжающих в командировки или живущих в другом населенном пункте. Электронная квитанция поступит абоненту в любом случае и будет содержать актуальные данные о потребленном ресурсе и начислениях. Кроме этого, цифровые платежные документы способствуют сохранению природных ресурсов", - отметила коммерческий директор "РВК-Сахалин" Юлия Кириллова.
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