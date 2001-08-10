В селе Краснополье загорелся БелАЗ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 июля в 09.25 в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на карьере в селе Краснополье, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 09.35. К этому моменту открытым пламенем горел автомобиль БелАЗ. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожар локализовали 10.55, а в 11.20 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.