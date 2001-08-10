Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2023
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Свежую камбалу 21 июля можно приобрести возле ТЦ "Техник" в Южно-Сахалинске
09:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Свежую камбалу 21 июля можно приобрести возле ТЦ "Техник" в Южно-Сахалинске

Свежую камбалу 21 июля можно приобрести возле ТЦ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля свежей рыбой будет осуществляться с 14.30 до 17.00 в шатре возле ТЦ "Техник", торговое место 29 (ул. Ленина, 252 Б), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля идет в ходе реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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