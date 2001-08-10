Парковочный комплекс аэровокзала в Южно-Сахалинске временно переезжает на другое место
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 21 июля парковочный комплекс аэровокзала в Южно-Сахалинске временно переносится на другое место в связи с предстоящим открытием нового терминала. Пассажиры, встречающие и провожающие могут бесплатно разместить свои автомобили на территории, находящейся в 500 метрах севернее перекрестка с круговым движением по улице Ивана Куропатко. Ее вместимость составляет почти 100 машиномест. Проезд к временной парковке обозначен указателями.
В Южно-Сахалинске готовится к началу операционной деятельности современный аэровокзальный комплекс площадью более 47 тысяч квадратных метров, способный принять до 5 миллионов пассажиров в год. Свои двери новый терминал распахнет уже 7 августа. Привокзальная площадь - неотъемлемая часть объекта и должна соответствовать уровню ведущих аэропортов страны. Проект ее реконструкции предусматривает создание зон как краткосрочной, так долгосрочной парковки, просторной остановки общественного транспорта, а также подъезда для такси.
- Необходимо выполнить большой объем работ, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пребывания пассажиров, - прокомментировал генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко. - Мы приняли решение ускорить сроки их выполнения, чтобы осенью пассажиры смогли воспользоваться всеми преимуществами нового парковочного комплекса.
Модернизированный парковочный комплекс вместе с привокзальной площадью будет круглосуточно находиться под контролем камер видеонаблюдения и сотрудников службы авиационной безопасности. Новый паркинг рассчитан на 706 машин. Для удобства пассажиров его разделят на зоны. В центре привокзальной площади расположится стоянка автомобилей маломобильных категорий граждан, городских автобусов и служебного транспорта. 612 мест предназначены для длительной или краткосрочной парковки.
Также на площади будет обновлена ливневая канализация, системы освещения и парковки. Предусмотрены и зарядные станции для электромобилей. В центре пешеходной зоны появится композиция из цветов, деревьев и кустарников. Крытый переход длиной 648 метров обеспечит пассажирам и гостям аэровокзала защиту от осадков.
Чтобы выполнить все эти работы, потребовалось временно перенести парковочный комплекс. Между тем, посадка и высадка пассажиров, как и прежде, будет проходить на контролируемой территории аэропорта. Информация о правилах использования этих парковочных зон и тарифах размещена на въездных группах.
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