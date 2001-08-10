В Поронайске наградили работников торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии профессионального праздника работники торговли принимали поздравления. В администрации городского округа прошло торжественное мероприятие, на котором наградили отличившихся представителей сферы торговли и победителей смотра-конкурса "Лидер потребительского рынка".

Награды работникам торговли и общественного питания вручили председатель собрания Поронайского городского округа Виктория Кривошеева и директор финансово-экономического департамента администрации Ирина Заикина. Представители муниципальных органов власти поблагодарили всех присутствующих за труд, участие в социальных проектах и создание новых рабочих мест, пожелали процветания предприятиям, а сотрудникам - здоровья и благополучия.

Благодарственными письмами администрации Поронайского городского округа были награждены 30 представителей торговли района. Почетные грамоты собрания Поронайского городского округа получили продавец магазина "Мебель на Садовой" Наталья Кирюхина, главный бухгалтер ИП Мигунов Г.А. Наталья Гридина, старший продавец супермаркета "Первый" Татьяна Баранец, столяр ИП Ким Дек Бом Виктор Акимов.

Победителями смотра-конкурса "Лидер потребительского рынка" были признаны ООО "Амида" (генеральный директор Им Те Ги) и индивидуальный предприниматель Колобанова Елена Анатольевна. Предприятия наградили в номинации "Социально ответственный бизнес" за особый вклад в реализацию социальной благотворительной деятельности, обеспечение должного качества товаров и услуг, отсутствие жалоб потребителей.