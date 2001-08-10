Приоритетная работа: как в Сахалинской области помогают участникам спецоперации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах существуют различные меры поддержки для участников специальной военной операции. Островные военнослужащие и мобилизованные могут рассчитывать на выплаты и льготы, а также на абсолютно бесплатные консультации юристов и психологов, помощь в поиске работы и многое другое. Регулярно личные встречи с участниками СВО проводит губернатор Валерий Лимаренко. В режиме "одного окна" работает областной филиал фонда "Защитники Отечества", где также помогают бойцам и их семьям. Подробнее о поддержке участников спецоперации - в материале ниже.
Персональная помощь
С самого начала СВО власти Сахалинской области организовали помощь участникам боевых действий. Бойцам высылали не только продукты, но и необходимое обмундирование и медикаменты. Также для бойцов готовили подарки, помогали доставлять письма от родных и записывали видеооткрытки. Ни один раз перед участниками СВО выступали островные артисты с концертной программой. Кроме того, женам и матерям солдат оплачивали поездки на Донбасс, чтобы они могли увидеть родных.
После возвращения домой мобилизованным помогают с поиском работы и,переобучением. На такую же поддержку могут получить члены их семей.
В восстановлении после боевых действий важна медико-психологическая реабилитация. Ее бойцы могут пройти не в военных учреждениях, а в гражданских больницах с самым современным оснащением.
Валерий Лимаренко установил в регионе единовременную выплату для мобилизованных и их семей в сумме 300 тысяч рублей. Такую же выплату могут получить служащие Росгвардии и военнослужащие по контракту.
По словам руководителя центра молодежных инициатив Корсаковского района Дмитрия Шпачука, региональная система поддержки участников спецоперации стала одной из сильнейших в России. Вместе с активными жителями района он также собирает посылки в зону СВО. Уже удалось отправить более 40 тонн ценных и важных грузов.
Защитники Отечества
Фонд "Защитники Отечества" начал свою работу в регионах РФ с 1 июня. За короткое время своего существования в сахалинской организации уже приняли и обработали более 200 обращений. В основном бойцы просили оформить удостоверение ветерана боевых действий, которое позволяет пользоваться льготами на оплату ЖКХ, получать пенсию и путевку в санаторий на лечение.
Работа фонда позволяет бойцам уйти от бюрократических заморочек и решить все вопросы в одном месте. За помощью и поддержкой могут обращаться не только сами военнослужащие, но и члены их семей.
Кроме того, Фонд "Защитники Отечества" заключил договоры с юридическим организациями, чтобы военнослужащие могли получать необходимую консультацию со специалистами.
Приоритетная работа
Власти Сахалинской области ведут активную работу по поддержке участников спецоперации. Эта деятельность является приоритетной для региона.
Губернатор Валерий Лимаренко не только поддерживает все инициативы правительства РФ, внедряет их в регион, но и создает свои. Например, именно он предложил организовать телемосты с бойцами, чтобы они могли пообщаться с родными и поднять боевой дух.
Кроме того, после возвращения со спецоперации военнослужащие могут встретиться с главой своего муниципалитета для решения возникших проблем.
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