Каждый шестой житель Сахалинской области трудится в торговле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый 6-й житель островного региона сегодня трудится в торговле. В регионе приняты меры по обеспечению населения доступными продуктами питания и бытовыми товарами. О развитии общепита и достижениях отрасли в интервью рассказала замминистра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Наталия Розанова.

- Наталия Васильевна, здравствуйте. Ежегодно в четвертую субботу июля отмечается День работника торговли. Как сегодня развивается данная отрасль? И какие изменения в целом произошли за год?

- Торговая отрасль на территории Сахалинской области - одно из направлений региональной экономики. Она сегодня развивается достаточно устойчиво. По всем показателям устойчивого развития мы отмечаем положительные тенденции. Сегодня в торговом бизнесе островного региона занято более 5 тысяч хозяйствующих субъектов. Кроме того, это порядка 40 тысяч работников в трудоспособном возрасте, которые тоже работают в торговой отрасли. Можно сказать о том, что каждый шестой житель Сахалинской области сегодня трудится именно в торговом бизнесе.

Кроме того, на Сахалине и Курилах развитая инфраструктура - стационарные торговые объекты, продовольственные магазины и не продовольственные, более 5 тысяч торговых точек. Кроме того, у нас открываются торговые площадки и ярмарки. Это уже не стационарная торговля - здесь мы видим павильоны местных товаропроизводителей, киоски мобильной торговли, розничные рынки. Вся эта огромная инфраструктура сегодня направлена на то, чтобы обеспечить экономическую и физическую доступность продуктов питания и непродовольственных товаров для жителей Сахалинской области.

- Как представлена торговая отрасль Сахалина в сравнении с дальневосточными регионами-соседями или, может быть, даже на уровне России в целом? Есть ли какие-то достижения, которыми мы можем похвастаться и гордиться?

- Конечно, мы можем гордиться достижениями в нашей торговой отрасли. Но самое главное - это показатель, который определяется органами статистики, розничный товарооборот на душу населения. Сахалинская область по этим цифрам занимает уже более десяти лет лидирующую позицию, мы на первом месте. В месяц у нас этот показатель обеспечивается в размере где-то 35 и более тысяч рублей.

Еще один из основных показателей - это развитие ярмарочный торговли. По этому показателю мы находимся на пятом месте среди субъектов Российской Федерации. То есть у нас достаточно развиты ярмарочные площадки и розничные рынки, которые сегодня также обеспечивают население продуктами питания, дают возможность реализовать продукцию сахалинских производителей.

- Насколько сегодня успешно развивается общепит в регионе, и что мы можем предложить гостям и жителям Сахалина и Курил? Может быть, появляются какие-то новые объекты? Как развивается это направление?

- Что касается именно общественного питания, хочу сказать о том, что на территории Сахалинской области работает более 840 объектов общественного питания. Они открываются не только в Южно-Сахалинске, где проживает половина населения Сахалинской области, но и, что самое примечательное, в муниципалитетах. Например, в Макаровском городском округе у нас открылась кофейня при пекарне. Такие объекты сегодня востребованы у населения, люди с удовольствием их посещают.

Сегодня у нас есть два основных направления, которые активно развиваются в отрасли общественного питания - это обслуживание в стационарном формате и доставка еды на дом. В период пандемии доставка получила развитие. Эту услугу оказывают не только кафе и рестораны, но и специализированные предприятия, у которых это основное направление работы. Кроме того, мы отмечаем, что одно из активно развивающихся направлений- это маленькие кафе и кофейни.

- Наталия Васильевна, не могу не спросить у вас про социальную ориентированность торговли. Очень часто пишут, что бизнес на Сахалине участвует в различных социальных и благотворительных проектах.

- Да, сегодня социальные магазины - это одно из направлений регионального проекта "Забота, защита, уважение". В Южно-Сахалинске их уже 153, есть они и во всех районах области. Это хозяйствующие субъекты, которые порядка 40 наименований продукции реализуют с минимальной торговой наценкой - от 10 до 15%. Сегодня это социальная нагрузка, которую несет бизнес. Она сегодня дает возможность населению приобретать продукты с минимальной торговой наценкой. Это экономия семейного бюджета. Конечно, это обеспечение семей основной группой социально значимых продуктов питания.

- В заключение нашей беседы не могу не спросить у вас, что вы пожелаете в преддверии праздника?

- В преддверии праздника, конечно, хочется пожелать успехов, благодарных покупателей, надежных партнеров и новых идей в направлении бизнеса. Чтобы успех и удача всегда сопутствовали нашим хозяйствующим субъектам, сектору, всем, кто работает в торговле.