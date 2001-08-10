Школьники Сахалина смогут углубленно изучать предметы физико-математического и естественно-научного направлений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в островном регионе запустят новый образовательный проект "500 школьников". Преподаватели СахГУ будут заниматься с учащимися 10-11 классов физикой, математикой, информатикой, химией и биологией, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Лекции будут проходить в аудиториях Сахалинского государственного университета. Для проведения практических работ, кабинеты оборудуют новыми лабораторными комплексами.
- Проект "500 школьников" - новый для нашего региона. Он позволит старшеклассникам серьезно подготовиться к Единому государственному экзамену и поступлению в вуз на технические, инженерные, педагогические, нефтегазовые направления. В специалистах этих профессий сегодня нуждается экономика Сахалинской области, - отметила министр образования Анастасия Киктева.
- Главным акцентом при подготовке ребят станет преподавание основ искусственного интеллекта - это одно из ключевых направлений развития нашего университета. Островному региону нужны специалисты, которые будут уметь работать как с системами искусственного интеллекта, так и проектировать их для решения задач. Ребята, которые успешно будут осваивать основы искусственного интеллекта, смогут в дальнейшем в университете пойти на более углубленное изучение, поработать в научных лабораториях, которые мы сейчас создаем совместно со Сбером, и стать профессионалами в этой области, - отметил и.о. ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.
Углубленные занятия также важны для реализации проекта по созданию кампуса мирового уровня "СахалинТЕСН". Его построят в рамках нацпроекта "Наука и университеты", запущенного по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В лаборатории и научные центры вуза должны прийти специалисты со знаниями в области искусственного интеллекта по различным естественнонаучным направлениям.
Разработкой методических материалов займется Институт развития образования Сахалинской области им. Заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича. Программа будет составлена с учетом заданий ЕГЭ прошлых лет и вступительных экзаменов в вузах. В конце учебного года участники проекта сдадут мини-экзамен, а специалисты министерства образования проведут анализ их персональных результатов на ЕГЭ.
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