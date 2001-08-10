1558 сахалинских семей получили единовременную выплату при рождении ребенка с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года 1 558 семей в Сахалинской области получили единовременное пособие при рождении ребенка - это разовая мера поддержки, которую отделение Социального фонда России по Сахалинской области предоставляет одному из родителей. Всего на финансирование этой выплаты отделение направило семьям 48,6 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении пенсионного фонда.
В нынешнем году размер единовременной выплаты при рождении ребенка составляет почти 23 тысячи рублей. Если семья проживает на территории, где применяется районный коэффициент, пособие выплачивается в более высоком размере. В Сахалинской области размер выплаты с учетом районного коэффициента составляет:
- Юг, центр Сахалина (коэф. 1,4) - 32 072 руб. 64 коп.;
- Оха, Ноглики (коэф. 1,6) - 36 654 руб. 45 коп.;
- Курильские острова (коэф. 2,0) - 45 818 руб. 6 коп.
Чтобы получить пособие, работающий родитель должен обратиться к своему работодателю. Неработающим жителям региона для оформления выплаты нужно подать заявление через портал госуслуг, обратиться в клиентскую службу Социального фонда или многофункциональный центр.
Выплата положена всем российским семьям независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка.
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