1558 сахалинских семей получили единовременную выплату при рождении ребенка с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года 1 558 семей в Сахалинской области получили единовременное пособие при рождении ребенка - это разовая мера поддержки, которую отделение Социального фонда России по Сахалинской области предоставляет одному из родителей. Всего на финансирование этой выплаты отделение направило семьям 48,6 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении пенсионного фонда.

В нынешнем году размер единовременной выплаты при рождении ребенка составляет почти 23 тысячи рублей. Если семья проживает на территории, где применяется районный коэффициент, пособие выплачивается в более высоком размере. В Сахалинской области размер выплаты с учетом районного коэффициента составляет:

- Юг, центр Сахалина (коэф. 1,4) - 32 072 руб. 64 коп.;

- Оха, Ноглики (коэф. 1,6) - 36 654 руб. 45 коп.;

- Курильские острова (коэф. 2,0) - 45 818 руб. 6 коп.

Чтобы получить пособие, работающий родитель должен обратиться к своему работодателю. Неработающим жителям региона для оформления выплаты нужно подать заявление через портал госуслуг, обратиться в клиентскую службу Социального фонда или многофункциональный центр.

Выплата положена всем российским семьям независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка.