Военнослужащие и добровольцы на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Троицкий" добровольцы и военнослужащие мотострелковых подразделений осваивают навыки армейской тактической стрельбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащие ведут стрельбу из положений "лёжа", "стоя" и "с колена" по мишеням на различном удалении. Мотострелки ведут огонь из одиночно стоящего здания и с его крыши, при этом постоянно перемещаясь, меняя огневые позиции для стрельбы.

Особое внимание уделяется тактическим действиям снайперов, навыкам маскировки с применением подручных средств, а также слаженным действиям при подготовке путей отхода.

Занятия с военнослужащими ВВО и добровольцами на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции.