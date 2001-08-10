Тихоокеанское
информационное агентство
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12:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие и добровольцы на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы

Военнослужащие и добровольцы на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Троицкий" добровольцы и военнослужащие мотострелковых подразделений осваивают навыки армейской тактической стрельбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащие ведут стрельбу из положений "лёжа", "стоя" и "с колена" по мишеням на различном удалении. Мотострелки ведут огонь из одиночно стоящего здания и с его крыши, при этом постоянно перемещаясь, меняя огневые позиции для стрельбы.

Особое внимание уделяется тактическим действиям снайперов, навыкам маскировки с применением подручных средств, а также слаженным действиям при подготовке путей отхода.

Занятия с военнослужащими ВВО и добровольцами на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции.

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