Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июля 2023
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По техническим причинам время торговли свежей камбалой 20 июля в Южно-Сахалинске изменено
12:23, | Новости общества Сахалина и Курил

По техническим причинам время торговли свежей камбалой 20 июля в Южно-Сахалинске изменено

По техническим причинам время торговли свежей камбалой 20 июля в Южно-Сахалинске изменено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По техническим причинам время торговли свежей камбалой 20 июля в Южно-Сахалинске изменено, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня жители и гости областного центра смогут приобрести рыбу по следующим адресам:

- южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ "Янтарь") с 15.00 до 19.00;

- ул. Дружбы, 56, Луговое (ТЦ "Странник") с 15.00 до 24.00.

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