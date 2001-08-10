Председатели советов многоквартирных домов станут участниками проекта "Забота. Защита. Уважение"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко в ходе встречи с председателями советов многоквартирных домов Южно-Сахалинска предложил им стать волонтерами проекта "Забота. Защита. Уважение". Так они получат возможность решать не только жилищно-коммунальные вопросы жильцов, но и помогать им получить необходимые социальные услуги, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
В Сахалинской области насчитывается более 1600 управдомов. Все председатели советов многоквартирных домов избраны на общих собраниях собственников помещений. По мнению главы региона, управдомы могли бы стать участниками проекта "Забота. Защита. Уважение". В его рамках добровольцы помогают сахалинцам и курильчанам записаться к врачу, узнать о доступных льготах, получить уведомления от коммунальных служб, найти выгодные цены и скидки в местных магазинах, подать заявки на ремонт дворов и подъездов.
- Управдом - это уважаемый человек, к которому жильцы обращаются по вопросам коммунального характера. Именно такие волонтеры и нужны проекту "Забота. Защита. Уважение". Вы же получите дополнительные возможности, чтобы помогать людям в решении самых разных проблем. Например, вашему соседу по дому нужно устроить ребенка в школу. Другому надо попасть к определенному врачу. Или инвалиду требуется новая коляска, старая не проходит в дверной проем. После обучения, которое для вас организуют, вы будете четко знать, куда следует позвонить, к кому обратиться, чтобы быстро и эффективно помочь человеку, - сказал Валерий Лимаренко.
Подобная методика успешно применяется в островном регионе в рамках проекта "Проводники здоровья". Медицинские администраторы из числа граждан, перенесших тяжелые болезни, после специального обучения закрепляются за земляками с хроническими заболеваниями. Они записывают пациентов к врачу или на обследование, напоминают о необходимости визита в поликлинику. Каждый медицинский администратор опекает 200 жителей области. А в целом сегодня под крылом "проводников здоровья" свыше 50 тысяч сахалинцев и курильчан.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поддержал инициативу губернатора. При администрации муниципалитета будет создан городской Совет управляющих домами.
- Мы готовы включить в Совет всех активных южносахалинцев, которые понимают, что их жизненный выбор - это оказание помощи людям. Каждый управляющий домом может стать членом городского Совета. В свою очередь мы готовы подсказывать, обучать. Координировать работу Совета будут специалисты департамента городского хозяйства. Наша основная цель - сделать так, чтобы любые чаяния жителей как можно быстрее доходили до всех уровней власти, и чтобы проблемы, которые обозначают горожане, решались в кратчайшие сроки, - отметил мэр.
Председатели советов многоквартирных домов, участвовавшие во встрече, поддержали предложение губернатора. Теперь им предстоит пройти обучение. В течение месяца они узнают, куда необходимо обращаться, чтобы помочь жильцам с той или иной проблемой, после чего они станут полноправными участниками проекта "Забота. Защита. Уважение". Предполагается, что дальнейшем эта практика будет применяться на всей территории области.
- В нашем доме проживают и пожилые люди, и семьи с детьми, и инвалиды. На их обращения, не только связанные с коммунальной сферой, мне приходится реагировать. Конечно, делаю это в меру своих сил. Участие в проекте "Забота. Защита. Уважение" расширит спектр моих знаний, будет больше возможностей помогать людям, - отметила Анна Григорьева, председатель совета дома по адресу: Южно-Сахалинск, улица Пограничная, 22.
- Управдом хорошо знает о коммунальных, а также бытовых и других проблемах жильцов дома. Между тем, власть не всегда их видит, и, соответственно, не всегда может помочь. Включение управдомов в проект "Забота. Защита. Уважение" позволит сделать поддержку граждан более адресной, - прокомментировал Олег Меркушев, член Общественного Совета Южно-Сахалинска.
Напомним, главная задача проекта "Забота. Защита. Уважение", инициатором которого стал Валерий Лимаренко, - помощь жителям в решении важных для них проблем. Информация о проблемах, волнующих граждан, поступает разными путями. Часть собирают волонтеры во время обходов домов и квартир. Многие обращения поступают с помощью мобильного приложения "Острова.65". Все заявления берутся на контроль. В июне жители Сахалинской области направили в рамках проекта почти три тысячи обращений.
Южносахалинцы, желающие вступить в городской Совет управляющих домами, могут обращаться в отдел по работе с управляющими организациями департамента городского хозяйства по телефонам: 300-469 (доб. 2,3).
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