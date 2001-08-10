Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июля 2023
Сейчас 13:58
91,20|102,44|66,91
По техническим причинам время торговли свежей камбалой 20 июля в Южно-Сахалинске изменено
11:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают на экскурсию по парку

Жителей Южно-Сахалинска приглашают на экскурсию по парку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участник проекта "Народный сахалинский гид" Лариса Орехова подготовила авторскую экскурсию "Прогулка по парку. Про пруд, фонтаны и бассейны". Она пройдет 22 июля в 10.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Все желающие узнают историю создания фонтана, происхождение названия "одзи" и что написано на стеле возле современного Верхнего пруда, увидят фотографии парка за более чем столетний период его существования.

Начнется экскурсия от Светомузыкального Фонтана (вход в парк со стороны Коммунистического проспекта).

Экскурсия рассчитана на 1,5 часа.

Запись по телефону: +7(4242) 45-25-54, 45-25-28.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?