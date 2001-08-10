"РВК-Сахалин" организовал восхождение на пик Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 50 человек совершили восхождение на вершину пика Чехова в пригороде Южно-Сахалинска. Инициатором акции выступил Совет молодых специалистов "РВК-Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

«В рамках волонтерского движения сотрудники компании занимаются очисткой русел рек, а также любимых мест отдыха сахалинцев на берегу моря и озер. Мы убеждены, что способствовать формированию бережного отношения к природным ресурсам эффективнее всего своим примером. Поэтому с единомышленниками мы решили совершить восхождение и посвятить его нашей прекрасной сахалинской природе и формированию бережного отношения к ней», - рассказал председатель Совета молодых специалистов Дмитрий Коссарь.

К восхождению присоединились другие предприятия и организации города, а также представители регионального отделения профсоюзов.

Это уже десятая волонтерская акция «РВК-Сахалин». Сотрудники компании собирают корм и медикаменты для пострадавших животных, реализуют проект по очистке русел нерестовых рек «Сахалинский лосось», участвуют в субботниках – а на прошлой неделе провели для всех желающих «Уроки чистой воды» в городском парке. Напомним, что на Аллее Сакуры в парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина действует и фотовыставка под открытым небом «Невидимая сила воды». Она посвящена людям, обеспечивающим Южно-Сахалинск чистой водой.