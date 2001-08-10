Многодетная медвежья семья пробежала перед автомобилем жителя Камчатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Камчатского края делятся в соцсетях видеозаписью про многодетную медвежью семью. Утверждается, что их видели на трассе в Елизовском районе, пишет ИА "Кам 24".

По словам очевидцев, медведи гуляют между Николаевкой и Сосновкой. На кадрах перед автомобилем проезжую часть перебегает медведь, а медведица остаётся на обочине, озираясь по сторонам. Из кустов выбегает сначала один медвежонок, а потом ещё двое. Вместе с медведицей они перебегают дорогу и скрываются в лесу под одобрительный возглас очевидца.