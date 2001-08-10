В Южно-Сахалинске пройдет горячая телефонная линия по вопросам выдачи разрешения на организацию розничного рынка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска проконсультируют горожан по вопросам получения в электронной форме разрешения на на право организации розничного рынка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься 21 июля с 9.00 до 13.00 по телефону 300-737 (доб. 3).

Кроме этого, подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг можно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка (ул. Карла Маркса, 20, каб. 411) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При себе необходимо иметь паспорт.