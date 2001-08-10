Свыше 70 тысяч дальневосточников перевели пенсию в ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам первого полугодия 2023 года число представителей старшего поколения, получающих пенсию на карту ВТБ, выросло в ДФО на четверть и достигло 71,7 тысячи. За шесть месяцев в банк перешли практически столько же пенсионеров, как за весь 2022 год.

Наиболее активными оказались жители Бурятии, Камчатки и Сахалина: эти регионы показывают опережающую динамику по приросту числа клиентов старшего возраста за январь-июнь. Лидерам по общему количеству пенсионеров, получающих выплаты Социального фонда на карту ВТБ, в ДФО стали Хабаровский край, Амурская область и Приморье.

"С начала года число сахалинцев, которые перевели свои пенсионные выплаты в ВТБ, выросло почти на треть и превысило 5,5 тысяч человек. Представителей старшего поколения привлекает возможность оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, получать кешбэк за покупки в аптеках, продуктовых магазинах и супермаркетах, повышенный процент на остаток по счету", - прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Банк предоставляет пенсионерам льготные условия обслуживания: начисляет 7% на остаток по счету до 100 тысяч рублей, подключает бесплатное страхование счетов и карт на случай мошенничества на сумму до 100 тысяч рублей. Также пенсионеры получают дополнительный кешбэк 2% за покупки по карте в аптеках, могут без комиссии оплачивать услуги ЖКХ. Выпуск и обслуживание карты "Мир" для пенсионеров бесплатны, наличные с них можно снимать без комиссии в банкоматах любых банков.

Представители старшего поколения, которые уже получают пенсию в ВТБ и порекомендуют банк для пенсионного обслуживания своим родным, знакомым или соседям, получат от банка вознаграждение в размере тысячи рублей. На счет нового клиента - пенсионера также будет зачислена аналогичная приветственная выплата после первого пенсионного зачисления. Для этого необходимо до 31 августа 2023 года подать заявление на перевод пенсии на карту банка и указать промокод, полученный от действующего клиента-получателя пенсии в ВТБ. Промокод предоставляется в ВТБ Онлайн, офисе или контакт-центре банка.

Для оформления пенсионной карты ВТБ нет необходимости приходить в офис банка – можно заполнить заявку на сайте, сотрудник банка приедет по указанному адресу, чтобы оформить необходимые документы, выдать карту и помочь с переводом на нее пенсионных выплат. Если удобнее получить карту в офисе банка, специалист поможет заполнить заявление о переводе пенсии одновременно с выдачей "пластика". Также можно подать заявку через контакт-центр банка.