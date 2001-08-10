Администрация Южно-Сахалинска поддерживает социально значимые инициативы горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инициативная группа горожан "Благие дела" обратилась в администрацию Южно-Сахалинска с просьбой оказать содействие в реализации социального проекта по благоустройству участка, расположенного на территории психоневрологического интерната, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для проведения работ активисты попросили обеспечить их машиной для перевозки земли и лопатами для посадки деревьев и кустарников. По поручению мэра Сергея Надсадина инициативной группе предоставили все необходимое.

- Когда родилась идея дополнительно облагородить пустующий участок, чтобы постояльцы интерната могли с комфортом отдыхать на свежем воздухе и в приятной обстановке, мы связались с администрацией города, где нашу инициативу охотно поддержали. Мы благодарны мэру Сергею Надсадину и всем, кто откликнулся, - сказала представитель инициативной группы "Благие дела" Анастасия О.

К социальному проекту также подключились Дальненский Дом культуры, предприниматели Южно-Сахалинска, неравнодушные горожане.

- Помогали все кто чем может - и финансово, и материалами, и просто собственным трудом. Например, одна сахалинская художница создала эскизы для росписи бетонного ограждения и нанесла прекрасные пейзажи, украсив это пространство, - отметила представитель инициативной группы "Благие дела" Анастасия Султанишвили.

Так, на территории ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат" появилась новая зона отдыха с беседкой, скамейками и цветниками. В честь ее открытия для постояльцев устроили концерт с выступлением творческих коллективов ДК "Дальненский".

Отметим, поддержка социально значимых инициатив - важное направление работы городской администрации.