Сахалинские спасатели отработали спуски с вертолета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 июля 2023 года спасатели поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области совместно с экипажем вертолёта МИ-8 МЧС России отработали десантирование с помощью веревки на ровную площадку в дневное и ночное время, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Всего в спусках приняли участие 7 спасателей Главного управления МЧС России по Сахалинской области и 3 члена экипажа Ми-8 МЧС России. Перед началом тренировки все участники прошли необходимый инструктаж, проверили исправность и надежность всего снаряжения для спуска, надежность крепления страхующих систем, карабинов. Далее был произведен пробный спуск с учебной тренировочной башни спасателей. Спуски отрабатываются до вылета, чтобы довести движения до автоматизма, ведь в реальных условиях им придется поднимать на борт вертолета еще и пострадавшего. Затем, согласно учебным занятиям, спасатели отработали десантирование по вертикальной веревке на лес. На этом тренировка не закончилась, с наступлением сумерек, спасатели десантировались в условиях недостаточной видимости. Как уточнил капитан воздушного судна Ми-8 МЧС России, спуски отработаны без замечаний, высота полетов вертолета составляла от 100 до 30 метров.

"Вертолётные спуски проводились в дневное и ночное время суток, за это время спасатели совершили более 35 спусков. Данная тренировка прошла в штатном режиме, все запланированные цели и задачи были достигнуты. В соответствии с планом данные тренировки проводятся ежемесячно, что позволяет отточить свое мастерство до автоматизма." - дополнил спасатель поисково-спасательного подразделения № 2 поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области Егор Князев.

Необходимо отметить что при десантировании очень важна отработка взаимодействия экипажа вертолета и группы спасателей, а также спасателей между собой при непосредственном спуске одного из них вниз. Экипаж выбирает место десантирования, максимально точно выходит на точку и удерживает воздушное судно на заданной высоте, давая спасателям возможность точно приземлиться на площадку. От слаженности работы группы спасателей и летчиков зависит успех всей операции в целом.