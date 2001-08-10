"Наследники пионеров": как в Сахалинской области работают с молодежью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Движение первых" уже год объединяет детей и молодежь по всей России. А началось оно с инициативы ученицы одной из школ Севастополя. Идею поддержал Владимир Путин. Сахалинская область вместе с другими регионами РФ присоединилась к движению. За короткое время наследники пионеров уже проявили себя в различных проектах, активно взаимодействовали с общественными организациями и органами власти.
Наследники пионеров
Всероссийское "Движении Первых" работает по 12 направлениям: образование, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, волонтерство, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа, международные отношения, экология, туризм. Стать участником объединения могут все желающие в возрасте от 6 до 35 лет.
Ежедневно ребята не только получают новые знания, но и занимаются самореализацией, создают проекты и привлекают внимание к различным проблемам.
По словам председателя совета регионального отделения "Движения Первых" Татьяны Манаковой, в Москве уже прошел первый съезд объединения, на котором определили ценности движения. Среди них взаимопомощь, патриотизм, семья и все то доброе, что должно объединять молодежь.
Региональное отделение в настоящее время находится в арт-резиденции "Маяк". Но первичные сообщества есть и в школах области. В скором времени они появятся в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования, а также в других культурных и образовательных объектах. На данный момент участниками "Движения Первых" являются 1,5 тыс. человек.
Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, объединение получает всю необходимую помощь от органов власти, в том числе и материально-техническое обеспечение. По его словам, "Движение Первых" станет связующей нитью патриотического воспитания в стране.
Власти и ранее вели активную работу с молодежью, ведь именно нынешние школьники в будущем будут развивать регион. Важно уже сейчас направить детей в нужное русло, создать комфортную обстановку для развития, а затем маленькие инициативы перерастут в большие и принесут свои плоды, подчеркнул глава региона.
Полезная активность
Сахалинское "Движение Первых" функционирует с февраля 2023 года. За этот небольшой период в регионе прошли сотни мероприятий для школьников и молодежи.
Ребята собирали посылки в зону СВО, встречались с известными людьми, среди которых сахалинский писатель Владимир Санги, а также участвовали в различных акциях. Одной из таких стала "Зарядка с чемпионом", где сноубордистка София Надыршина провела мастер-класс и поделилась секретами успеха.
"Фестиваль Первых"
Кульминацией всех молодежных мероприятий стал "Фестиваль Первых", который объединил тысячи школьников и студентов со всей области. В рамках события прошли мастер-классы и дискуссии с экспертами. Ребята смогли освоить новые профессии и создать свои проекты. Подобные фестивали прошли только в восьми регионах страны.
Как отметила министр образования региона Анастасия Киктева, в течение двух недель в рамках фестиваля эксперты рассказывали участникам о том, как реализовать свой потенциал. Ребята узнали много нового, познакомились с работой органов власти и открыли в себе новые таланты.
А 1 июня состоялся фестиваль детства и юности, который подытожил все прошедшие мероприятия. Для участников работали 20 площадок. Среди них выставки художников и практические занятия от "Волонтеров-медиков", а также деловые игры и квест-городок.
В конце на стадионе "Космос" прошел концерт с участием сахалинских творческих коллективов. Хедлайнером стал видеоблогер и певец Хабиб.
Что дальше?
На этом активности для молодежи не закончатся. 20 июля в парке им. Гагарина на танцплощадке с 19:00 будет проходить День Движения Первых. Гостей ждут мастер-классы, концертная программа и подарки.
Также в этом месяце в лагере "Сахалинская звезда" состоится профильная смена "Время Первых". Ребята разделятся на команды и создадут собственные проекты.
А с 8 по 14 августа на Сахалине пройдет Всероссийский форум "Острова", в котором примут участие молодые люди со всей страны.
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