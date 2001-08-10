"Наследники пионеров": как в Сахалинской области работают с молодежью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Движение первых" уже год объединяет детей и молодежь по всей России. А началось оно с инициативы ученицы одной из школ Севастополя. Идею поддержал Владимир Путин. Сахалинская область вместе с другими регионами РФ присоединилась к движению. За короткое время наследники пионеров уже проявили себя в различных проектах, активно взаимодействовали с общественными организациями и органами власти.

Наследники пионеров

Всероссийское "Движении Первых" работает по 12 направлениям: образование, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, волонтерство, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа, международные отношения, экология, туризм. Стать участником объединения могут все желающие в возрасте от 6 до 35 лет.

Ежедневно ребята не только получают новые знания, но и занимаются самореализацией, создают проекты и привлекают внимание к различным проблемам.

По словам председателя совета регионального отделения "Движения Первых" Татьяны Манаковой, в Москве уже прошел первый съезд объединения, на котором определили ценности движения. Среди них взаимопомощь, патриотизм, семья и все то доброе, что должно объединять молодежь.

Региональное отделение в настоящее время находится в арт-резиденции "Маяк". Но первичные сообщества есть и в школах области. В скором времени они появятся в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования, а также в других культурных и образовательных объектах. На данный момент участниками "Движения Первых" являются 1,5 тыс. человек.

Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, объединение получает всю необходимую помощь от органов власти, в том числе и материально-техническое обеспечение. По его словам, "Движение Первых" станет связующей нитью патриотического воспитания в стране.

Власти и ранее вели активную работу с молодежью, ведь именно нынешние школьники в будущем будут развивать регион. Важно уже сейчас направить детей в нужное русло, создать комфортную обстановку для развития, а затем маленькие инициативы перерастут в большие и принесут свои плоды, подчеркнул глава региона.

Полезная активность

Сахалинское "Движение Первых" функционирует с февраля 2023 года. За этот небольшой период в регионе прошли сотни мероприятий для школьников и молодежи.

Ребята собирали посылки в зону СВО, встречались с известными людьми, среди которых сахалинский писатель Владимир Санги, а также участвовали в различных акциях. Одной из таких стала "Зарядка с чемпионом", где сноубордистка София Надыршина провела мастер-класс и поделилась секретами успеха.

"Фестиваль Первых"

Кульминацией всех молодежных мероприятий стал "Фестиваль Первых", который объединил тысячи школьников и студентов со всей области. В рамках события прошли мастер-классы и дискуссии с экспертами. Ребята смогли освоить новые профессии и создать свои проекты. Подобные фестивали прошли только в восьми регионах страны.

Как отметила министр образования региона Анастасия Киктева, в течение двух недель в рамках фестиваля эксперты рассказывали участникам о том, как реализовать свой потенциал. Ребята узнали много нового, познакомились с работой органов власти и открыли в себе новые таланты.

А 1 июня состоялся фестиваль детства и юности, который подытожил все прошедшие мероприятия. Для участников работали 20 площадок. Среди них выставки художников и практические занятия от "Волонтеров-медиков", а также деловые игры и квест-городок.

В конце на стадионе "Космос" прошел концерт с участием сахалинских творческих коллективов. Хедлайнером стал видеоблогер и певец Хабиб.

Что дальше?

На этом активности для молодежи не закончатся. 20 июля в парке им. Гагарина на танцплощадке с 19:00 будет проходить День Движения Первых. Гостей ждут мастер-классы, концертная программа и подарки.

Также в этом месяце в лагере "Сахалинская звезда" состоится профильная смена "Время Первых". Ребята разделятся на команды и создадут собственные проекты.

А с 8 по 14 августа на Сахалине пройдет Всероссийский форум "Острова", в котором примут участие молодые люди со всей страны.