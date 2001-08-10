Еще два южно-сахалинских ТОС озеленили территории своих дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты ТОС "Пр. Мира, 192А" и ТОС "Космос" при поддержке администрации Южно-Сахалинска закупили порядка 1400 саженцев однолетних цветов. Высадка началась накануне при непосредственном участии жителей домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Члены ТОС заранее подготовили зоны для высадки цветов и закупили землю.

- Наш ТОС создан полтора года назад. За это время мы оборудовали шлагбаумы и установили видеонаблюдение - обезопасили двор. Теперь пришло время украсить его. Для этого приобрели цветы и высадили их в вазоны на въезде во двор. Помогать озеленить территорию вышли соседи, - рассказал активист ТОС "Пр. Мира, 192А" Виталий Поляков.

ТОС "Космос" (Поповича, 67 и 69) под председательством Татьяны Хван участвует в грантовых конкурсах на предоставление субсидий с 2017 года. В этом году они закупили 12 наименований цветов - 1200 кустов.

- Ранее мы установили уличные элементы, на которые в вазонах высаживаем цветы. Они располагаются по всей территории двора. Также закупили цветы в навесных кашпо, ими украсим входные группы нашего дома. Помимо этого, на выделенные в этом году средства будет заменена часть декоративного покрытия в виде газона. Радует, что в последние годы в преобразовании дворовой территории активнее стала участвовать молодежь: они предлагают свои идеи, а мы по возможности воплощаем им в жизнь, - добавила женщина.

За время существования ТОС ""Космос" двор по ул. Поповича значительно преобразился: оборудовали детскую и бельевую площадки, установили горки для юных жителей и для безопасности - видеонаблюдение, а также уложили безопасное покрытие.

В планах у обоих ТОС продолжить участвовать в грантовых конкурсах, проводимых администрацией.

Вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды - приоритетные для администрации и мэра Сергея Надсадина. Нынешним летом в Южно-Сахалинске будет высажен миллион цветов. К озеленению присоединяются и инициативные горожане - во дворах появляются красивые цветочные зоны.

Напомним, практика создания ТОС начала реализовываться в Южно-Сахалинске с 2016 года,с этого же года проводится конкурс социальных проектов по благоустройству территорий ТОС на предоставление муниципального гранта. Сегодня в областной столице зарегистрировано уже 106 ТОС - муниципалитет продолжает работу по привлечению жителей к созданию территориальных общественных самоуправлений.

Подробная информация о том, как создать ТОС, размещена на сайте администрации.