Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2023
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Торговля свежей камбалой в Южно-Сахалинске переносится с 19 на 20 июля
14:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на тематическую ярмарку ко Дню торговли

Южносахалинцев приглашают на тематическую ярмарку ко Дню торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговая площадка будет работать 22 июля с 09.00 до 16.00 в районе Дома торговли (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На ярмарке можно будет приобрести товары островных производителей: кулинарию, хлебобулочные изделия, мясо, рыбу, молочную продукцию, а также фрукты, овощи, ягоды и многое другое.

Кроме того, для посетителей ярмарки подготовлена обширная развлекательная программа, которая стартует в 11.00. Праздничное настроение создадут выступления коллективов центра народной культуры "Радуга". Для детей будут организованы мастер-классы. Подробнее о событии рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова:

- 22 июля будут праздновать профессиональный праздник работники торговли и общественного питания. К этой дате администрация организует тематическую ярмарку с концертной программой и мастер-классами для детей по изготовлению кукол и росписи по дереву. Развлекательная часть программы начнется в 11 утра.

Отметим, всего на территории городского округа создано 9 ярмарочных площадок. С начала года проведено 196 муниципальных ярмарок.

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