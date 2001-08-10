Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2023
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13:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Синегорска организуют выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 20 июля, для жителей села Синегорск состоится личный прием граждан директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской админгистрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Коммунистическая, 16. Начало в 16.00.

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