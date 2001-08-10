На Сахалине продолжается подготовка боевых групп на высокопроходимых автомобилях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Троицкий" продолжается подготовка мобильных групп по уничтожению бронированной техники "противника", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие ВВО на Сахалине в составе боевых групп на автомобильной технике высокой проходимости осваивают ведение огня из крупнокалиберных пулемётов, установленных на высокопроходимых автомобилях.

На специально подготовленных автомобилях боевые группы выезжают на позиции и выполняют поражение мишеней, которые имитируют технику "противника".

Помимо пулемётчиков в состав боевой группы входят гранатомётчики, которые выполняет поражение бронированной техники. После выполнения задачи боевая группа оперативно меняет огневую позицию или уходит в безопасную зону для пополнения боекомплекта.

Практические действия с военнослужащими на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции.