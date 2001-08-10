Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2023
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Торговля свежей камбалой в Южно-Сахалинске переносится с 19 на 20 июля
12:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Торговля свежей камбалой в Южно-Сахалинске переносится с 19 на 20 июля

Торговля свежей камбалой в Южно-Сахалинске переносится с 19 на 20 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня по техническим причинам продажа рыбы не будет производиться.

Завтра жители и гости областного центра смогут приобрести свежую камбалу по адресам:

- южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ "Янтарь") с 12.00 до 16.00;

- ул. Дружбы, 56, Луговое (ТЦ "Странник") с 12.00 до 00.00.

 

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