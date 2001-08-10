На Камчатке из-за дефицита кадров на работу приняли уже 8 тысяч иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке работодатели вынуждены нанимать иностранцев из-за дефицита кадров, сообщает ТК "41 Регион", отмечая, что жители региона в последнее время активно обсуждают в социальных сетях тему слишком большого количества мигрантов в крупнейших населенных пунктах края - Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

Иностранцы работают на стройках, в общепите, но больше всего нареканий вызывают те, кто трудится таксистами - они порой не владеют русским языком, не понимают клиентов и не могут им ответить. Однако власти на данный момент не видят серьезных нарушений в привлечении иностранной рабочей силы местными предприятиями.

"На территории Камчатского края иностранных работников в июне текущего года 7 998 человек, что составляет 2,7 % от общей численности жителей Камчатского края. Рынок труда Камчатского края является трудонедостаточным, по этой причине работодатели вынуждены привлекать иностранных работников, которые в основном, замещают вакантные рабочие места в сфере строительства, торговле, общественного питания, обрабатывающего производства", - заявили телекомпании ответственные за миграционную политику чиновники.

По данным министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, на 1 июля этого года количество вакансий в банке данных свободных рабочих мест, заявленных работодателями, составило 7 400 единиц, из них вакансий по рабочим профессиям - 55,3%.

Соотношение спроса и предложения характеризуется коэффициентом напряженности на регулируемом рынке труда. На 1 июня 2023 года этот коэффициент составил 0,2 незанятых граждан на одно вакантное место.